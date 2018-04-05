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Eski okul binasında sobadan sızan gazdan öldü

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kullanılmayan eski okul binasında kalan Recep Işık (72), ısınmak için yaktığı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü

05 Nisan 2018 16:42

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde kullanılmayan eski okul binasında kalan Recep Işık (72), ısınmak için yaktığı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.
​Malkara ilçesi Kadıköy Mahallesi\'nde kullanılmayan eski ilkokul binasının bir sınıfında tek başına yaşayan Recep Işık, salı akşamı sobayı yakarak uyudu. Işık, dün gece kahveye gitmeyince, ortalarda da görünmeyince, mahalle muhtarı Yılmaz Karakaya ile bir arkadaşı, bugün kaldığı okula gitti. Kapısı kilitli okula camı kırıp giren muhtar Yılmaz, Işık\'ı hareketsiz yatarken bulup, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Recep Işık\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen Recep Işık\'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Malkara Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

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