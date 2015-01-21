Eski öğrencisiyle yakaladığı eşini tek celsede boşadı

Aydın’ın Nazilli İlçesi’nde oturan öğretmen eşi E.Ö. (37), evde eski öğrencisi R.Ş. (22) ile uygunsuz halde yakaladığı 14 yıllık öğretmen eşi 1 çocuk annesi M.Ö.’den (37) tek celsede boşandı.

Nazilli’deki bir ortaokulda fen bilgisi öğretmeni olan E.Ö., geçen 7 Ocak’ta ders programının değiştiğini öğrenince saat 10.00 sıralarında evine döndü. Bir süre anahtarıyla kapıyı açmaya çalışan E.Ö., başarılı olamadı. 5 dakika kadar sonra ise başka bir ortaokulda Türkçe öğretmeni olan eşi M.Ö. saçları ıslak olarak telaşla kapıyı açtı. Durumdan şüphelenen E.Ö., odaları aramaya başladı. Çocuk odasına girdiğinde perdenin arkasında yarı çıplak havluya sarılmış, bir gençle karşılaşınca şoke oldu. Eşi M.Ö.’yü de gencin bulunduğu odaya sokan E.Ö., kapıyı üzerlerine kilitleyip, bir yakını ile avukatını çağırdı.

E.Ö., R.Ş.’nin, cep telefonuyla çektiği yarı çıplak fotoğrafını avukatına delil olarak verdikten sonra polisi arayıp durumu bildirdi. M.Ö. ve R.Ş., polis merkezine götürülüp, ifadelerine başvuruldu. M.Ö. ifadesinde, 6 yıl önce görev yaptığı Kuyucak’taki bir ortaokuldan öğrencisi olan R.Ş. ile ilişkisi olduğunu kabul edip, eşinden şikayeti olmadığını, evden ayrılacağını söyledi. R.Ş. de ifadesinde M.Ö. ile 5 yıldır zaman zaman birlikte olduklarını anlattı. E.Ö. ise 14 yıllık eşi, bir çocuk annesi M.Ö. ve birlikte olduğu gençten şikayetçi oldu.

E.Ö., kendisine ve 13 yaşındaki oğullarına yaklaşmasını istemediği eşi M.Ö.’ye Nazilli Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı. Mahkeme dün görülen davanın ilk duruşmasında çifti boşayıp, tek çocuklarının velayetini tedbiren babasına verdi.