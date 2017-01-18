Eski NSA çalışanı Snowden'ın Rusya'daki oturum izni uzatıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD yönetiminin devlet sırlarını ifşa etmekle suçladığı eski istihbarat görevlisi Edward Snowden'ın oturma izninin birkaç yıl daha uzatıldığını açıkladı. Snowden'ın avukatı Kuçerena ise süreyi 3 yıl olarak aktardı.

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) eski direktör yardımcısı Michael Morell bir makalesinde, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) gizli dinleme faaliyetlerini kamuoyuna ifşa eden Edward Snowden'ın ülkesine geri gönderilmesinin, 20 Ocak'ta görevi devralacak olan seçilmiş başkan Donald Trump için 'mükemmel bir yemin töreni hediyesi' olacağını savunmuştu.

Morell makalesinde şu ifadeleri kullanmıştı: "Rusya ve ABD arasında bir iade anlaşmasının olmadığının farkındayım. Fakat eminim ki (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Snowden'ı iade edecek bir yol bulacak kadar yaratıcıdır."

'Herhalde oturma izninin uzatıldığının farkında değil'

Morell'in çağrısına Facebook hesabından cevap veren Zaharova, şunları söyledi: "Eski bir CIA'ci için insanları birilerine hediye olarak vermek ve korunma arayanlardan vazgeçmek normal bir şey olabilir. Fakat Morell, herhalde Snowden'ın Rusya'daki oturum izninin birkaç yıl daha uzatıldığını bilmiyor."

'İade talebi Morell'in ilk insanlık dışı önerisi değil'

Öte yandan 'Snowden'ın hediye edilmesi önerisinin' Morell'in ilk insanlık dışı teklifi olmadığını belirten Zaharova, CIA eski direktör yardımcısının geçen yıl Amerikan PBS kanalına verdiği bir röportajını da anımsattı. Morell röportajda Suriye'deki Rus personelin öldürülmesi amacıyla ABD yönetimine yerel grupları silahlandırması için çağrıda bulunmuştu.

Snowden'ın Avukatı: Snowden'ın Rusya vatandaşlığına başvurması artık mümkün

Bu arada Snowden'ın avukatı Anatoliy Kuçerena RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, eski istihbaratçı müvekkilinin Rusya'daki oturma izninin üç yıl daha, yani 2020'ye kadar uzatıldığını söyledi. Kuçerena, Snowden'ın bir süre sonra Rusya vatandaşlığına geçme hakkına da sahip olacağını belirtip şöyle devam etti: "Rusya yasalarına göre vatandaşlık başvurusu yapabilmek için Rusya'da yaşamak gerekiyor. Bu, bu yönde karar vermesi hâlinde, Snowden'ın yakın gelecekte vatandaşlık başvurusu yapmasının yasal olarak mümkün olduğu anlamına geliyor. Zira Snowden neredeyse dört yıldır Rusya'da yaşıyor, hiçbir yasayı ihlal etmiş değil ve hakkında herhangi bir suçlama yok. Nitekim oturma izninin uzatılmasının sebeplerinden biri de bu."

Snowden 3 yıldır Rusya'da

Snowden 2013'te Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'na ait bir dizi belgeyi Washington Post ve Guardian gazetelerine sızdırmıştı. Bu belgeler, NSA'in ABD'de ve dünyada yapılan milyonlarca telefon görüşmesini ve yabancı liderleri izlediğini ortaya koymuştu. Sızdırmanın ardından Rusya'ya sığınan Snowden, Ağustos 2014'te 3 yıllığına oturma izni almıştı.