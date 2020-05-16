Eski Nissan CEO'sunun kaçışıyla ilgili hazırlanan iddianamede, "Ballı iş" detayı

Japonya’da ev hapsinde tutulan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un İstanbul üzerinden Lübnan’a kaçışıyla ilgili 7 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede kaçışta büyük rolü olduğu belirtilen MNG Jet’in Ticaret Müdürü Okan Kösemen’in hesabına gelen 216 bin 800 Euro ve 66 bin 900 dolar ile bir arkadaşına attığı mesajda “ballı iş” yazması dikkat çekti.

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 19 sayfalık iddianamede MNG Jet’in Ticaret Müdürü Okan Kösemen (48), pilotlar Bahri Kutlu Sömek (51), Noyan Pasin (52), Özgü Bilge Bayram (51), Serhat Kahvecioğlu (49) tutuklu, hostesler Nesrin A. (30) ve Serpil K. (44) ise tutuksuz yer buldu.

Telefonu incelenen sanık Noyan Pasin’in uçuşların her aşamasında Kösemen’e WhatsApp’tan bilgi verdiği belirlendi. Sanık Nesrin A.’nın, 30 Aralık 2019’da Özgür Kaplan’la görüştüğü, Kösemen ile gizli bir yolcuyu götürdüklerini ifade ettiğini ve söz konusu şahsın Nicolas Mezsaroz olduğunun ifade edildiği aktarıldı. Nesrin A.’nın yazışmasında Mezsaroz’un Kösemen’e bir şeyler verdiğini, polislere uçaktan başka yolcu olduğunu söylemediklerini mesaj yoluyla yazdığı belirtildi.

Emanet arkada kalsın

Kösemen’in telefonunda ise Bahri Kutlu Sömek ile yaptığı görüşmede Sömek’in yolcuların uçağa geldiği ve bagaj bekledikleri bilgisini verdiği kaydedildi. Kösemen’in de bu mesaja gülücük emojisi “:))” yaparak “Emanet arkada kalsın inişte ben uçağı karşılayacağım” diye karşılık verdiği aktarıldı. Kösemen’in Vaner Usa’ya Beyrut’a iş için gideceğini söylediği ve ardından da “Ballı iş yani:))” mesajını attığı 19 sayfalık iddianamede yer aldı

Binlerde Euro ve dolar

Kösemen’in banka hesabının incelendiğinde 16 Ekim 2019 ile 26 Aralık 2019 tarihleri arasında, 11 ayrı nakit işlemde toplam 216 bin 800 Euro ve 66 bin 990 dolar nakit para girişi yapıldığı tespit edildi. Kösemen bu, paranın uçuşlardan kaynaklanan primler olduğunu, fakat bu primlerin çalıştığı şirket tarafından verilmediğini, aracı olan firmalar tarafından kendisine gönderildiğini iddia etti.

İddianamede Ghosn’un Türkiye’ye kaçak sokulduğu ve aynı yollarla Beyrut’a götürüldüğü, sanıkların bunun karşılığında da yüklü miktarda menfaat temin ettiği aktarıldı. Hostes Serpil K. ve Nesrin A. hakkında “Suçu bildirmeme” suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer tutuklu sanıklar Okan Kösemen, Serhat Kahvecioğlu, Özgü Bilge Bayram, Bahri Kutlu Sömek ve Noyan Pasin’in “Göçmen kaçakçılığı”ndan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

İddianamenin ilk duruşması, 3 Temmuz’da görülecek.