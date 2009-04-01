Eski nişanlıya çıplak fotoğraflı şantaj

Eski nişanlısının çıplak fotoğraflarını çekerek kendisiyle evlenmesi için şantaj yaptı.



Zonguldak’ın Ereğli İlçesi'nde, eski nişanlısı 26 yaşındaki Ç.K. tarafından zorla otomobile bindirilerek kaçırılmak istenen A.E., seyir halindeki araçtan kendini atarak kurtuldu. Polisin yakaladığı K.'nin, yine zorla kaçırdığı genç kıza, ormanlık arazide çıplak fotoğraflarını çekerek, kendisiyle evlenmesi için şantaj yaptığı ortaya çıktı.



Ç.K., daha önce iki kez nişanı bozan A.E. ile yeniden bir araya gelerek evlenmek istedi. Ç.K., bunu kabul etmeyen A.E.'yi takip edip evine doğru giderken zorla otomobiline bindirerek kaçırmak istedi. Ancak A.E., yaklaşık 20 metre sonra kapıyı açarak kendini araçtan attı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan A.E.'yi Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaçan Ç.K. ise polis tarafından yakalandı.



A.E., tedavisinin ardından polise verdiği ifadesinde, bir hafta önce de Ç.K.'nin aynı şekilde kendisini otomobile bindirip kaçırdığını, ormanlık bir arazide el ve ayaklarını bağlayarak çıplak fotoğraflarını çektiğini, “Benimle evlenmezsen bu fotoğrafları herkese, her yere dağıtırım” diyerek şantaj yaptığını söyledi. Korkusundan durumu ailesine anlatamadığını söyleyen A.E., Ç.K.'den şikayetçi oldu.



Polis, şantajda kullanılan fotoğraf makinesi ve fotoğraflara el koyarken, Ç.K., Emniyet'teki ifadesinin ardından, ‘kişi hürriyetini yoksun bırakma, şantaj ve kasten yaralama’ suçlarından Adliye'ye sevk edildi. Polis eşliğinde adliyeye getirilen Ç.K.'nin yakınları, görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi. Ç.K.'nin, Cumhuriyet Savcısı'na ifade verdikten sonra nöbetçi mahkemeye sevk edileceği bildirildi.



