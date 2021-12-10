Eski nişanlısını öldüren Fatih Alşan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi

Ankara'da, eski nişanlısı Yasemin Aydın'ı (41) tabancayla vurarak öldürüp, cesedini otomobille 300 kilometre taşıyarak TEM Otoyolu kenarına atan Fatih Alşan (41) hakkında 'canavarca ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Fatih Alşan, damadı Ramazan B.'yi arayarak Yasemin Aydın'ı öldürdüğünü söyledi. Ramazan B.'nin ihbarı üzerine; İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınan Alşan, Ankara'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yasemin Aydın'ın cesedi de otoyol kenarında bulundu.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Alşan hakkında; 'canavarca ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame, Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Fatih Alşan önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak. (DHA)