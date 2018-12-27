Eski nişanlısını cinayetten önce icraya vermiş

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, eski nişanlısı Simge Yıldız\'ı (26) sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak, öldüren Nuri Karaata\'nın (35), daha önce gönderdiği 45 bin lirasını tahsil etmek için cinayetten 1,5 ay önce genç kadını icraya verdiği ortaya çıktı.

Olay, 18 Aralık Salı sabahı, Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi 1036 Sokak\'ta meydana geldi. Özel hastanede çalışan Simge Yıldız ile uluslararası yük gemilerinde çalışan Nuri Karaata, mayıs ayında nişanlandı. Geçen sürede bilinmeyen nedenle araları bozulan çift ayrıldı. Nuri Karaata, olay günü 07 ADS 338 plakalı otomobille Simge Yıldız\'ı alarak, iş yerine götürmek istedi. İkili \'ayrılık\' yüzünden araçta tartışmaya başladı. Nuri Karaata\'nın aracı durdurması üzerine inen Simge Yıldız, sokakta koşmaya başladı. Otomobilinin bagajından pompalı tüfeği alan Karaata, Yıldız\'a 4 el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Simge Yıldız, yaşamını yitirdi. Nuri Karaata da genç kızın cansız bedeni yanında, başına dayadığı pompalı tüfeği ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Simge Yıldız ve Nuri Karaata\'nın cenazeleri, aileleri tarafından toprağa verilirken, cinayetin neden işlendiğine dair çeşitli iddialar ortaya atıldı. Genç kadının iş yerindeki yakın arkadaşları, Nuri Karaata\'nın, Simge Yıldız\'la barışmak istediğini ve sürekli ölümle tehdit ettiğini öne sürdü. Karaata\'nın yakınları ise cinayetin başka nedenlerle işlendiğini iddia etti.

Adana\'da oturan İbrahim Karaata, oğlunun işlediği cinayetle ilgili yaşadığı üzüntünün tarif edilemez boyutta olduğunu söyledi. Karaata, oğlunun Simge Yıldız ile geçen yıl internet ortamında tanıştığını ve zaman içinde arkadaşlıklarının ilerlediğini söyledi. Karaata, Simge Yıldız\'ın 2017\'de üniversitede okuduğunu, oğlunun ise gemilerde yüksek maaşla çalışarak geçimini sağladığını aktardı. Simge Yıldız\'ın çektiği krediyi oğlunun ödediğini ve sürekli genç kadına para gönderdiğini öne süren İbrahim Karaata, \"Oğlumla Simge\'yi 2018 Mayıs ayında nişanladık. Nuri sonrasında tekrardan gemiye dönüp, çalışmaya başladı. Ramazan Bayramı\'nda beni arayan oğlum \'Baba Simge\'ye ulaşamıyorum. Beni her yerden engellemiş. Simge\'nin yanına git bir konuş\' dedi. Simge\'yle görüştüğümde engellediğini ve bir sebebi olmadığını, sadece konuşmak istemediğini söyledi\" dedi.

\'BENİ BUNALTTILAR BABA\' DEMİŞ

Araya Simge Yıldız\'ın annesinin girmesine rağmen genç kadının oğluyla konuşmak istemediğini öne süren İbrahim Karaata, durumu anlattığı Nuri Karaata\'nın \'\'\'Tamam baba, geldiğimde konuşuruz, istemiyorlarsa ayrılırız\" dediğini söyledi. Olaydan 4 ay sonra Antalya\'ya gelen Nuri Karaata\'nın evden dışarı çıkmadığını kaydeden Karaata, \"Oğlum bir gün dışarı çıktığında şehir merkezindeki alışveriş merkezinde Simge ile bir erkeği birlikte görüyor. Simge, Nuri\'yi görünce yanındaki kişiye iyice yaklaşıp Nuri\'ye bakarak kahkaha atıyor. Nuri eve gelince bana bu durumu anlattı ve çok üzüldüğünü söyledi. Onu unutmasını ısrarla tavsiye etmeme rağmen \'Baba seviyorum, unutamam. Bana bakarak, kahkaha atınca sinirlendim. Beni bunalttılar baba\' dedi\" diye konuştu.

\'SİMGE İLE EVLİLİĞİ HAYAL EDİYORDU\'

Nuri\'nin cinayet işleyecek biri olmadığını dile getiren İbrahim Karaata, çocuklarını annesiz büyüttüğünü ve bu zamana kadar kimseye zararları olmadığını söyledi. Nuri Karaata\'nın sürekli kuzenlerine hayalinden söz ettiğini de belirten İbrahim Karaata, oğlunun, Simge ile evlenip yuva kurmayı ve gemide çalışmayı bırakıp, küçük işletme açmayı planladığını kaydetti.

İCRALIK OLMUŞLAR

Öte yandan Nuri Karaata\'nın, Simge Yıldız\'a, evlilik harcamaları için biriktirmesi amacıyla banka üzerinden 45 bin TL gönderdiği ortaya çıktı. Çiftin ayrılmasının ardından Nuri Karaata\'nın, 1 Kasım\'da avukat aracılığıyla noter üzerinden ihtarname göndererek, Simge Yıldız\'ın hesabına yatırdığı paraları geri istediği; ancak genç kadının noter kanalıyla gönderilen cevapta \'Benim sana borcum yoktur. Benden aldığın paraları tahsil ettim. 7 bin TL nişan masrafı yaptım, asıl senin bana borcun var\' kaydettiği öğrenildi. Nuri Karaata\'nın bunun üzerine icra işlemi başlattığı belirtildi.

İbrahim Karaata, oğlunun alacağının takipçisi olduğunu ve 2\'nci İcra Müdürlüğü\'nde işlemin sürdürüldüğünü söyledi. Alacağın aileden tahsil edilmesi halinde kuruşuna dokunmayacağını dile getiren İbrahim Karaata, \"Tüm parayı oğlumun adına bir hayır kurumuna bağışlayacağım. Oğlum yaşarken de yardım yapmayı çok severdi\" dedi.

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