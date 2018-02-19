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Eski nişanlı cinayetinin zanlılısı kardeşler yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da sosyal medya üzerinde başlayan kavgada tabancayla öldürülen Rafet Ünaldı'nın (20) katil zanlısı kardeşler yakalandı

19 Şubat 2018 13:22

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da sosyal medya üzerinde başlayan kavgada tabancayla öldürülen Rafet Ünaldı\'nın (20) katil zanlısı kardeşler yakalandı.
Olay 16 Şubat\'ta Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi\'nde meydana geldi. İddaya göre Mutlu Kürklü (41), Mehmet Güleşçi\'nin (38) kız kardeşiyle nişanlandıktan sonra anlaşamayınca bir süre sonra ayrıldı. Kürklü, daha sonra da başka biriyle evlendi. Aradan geçen sürede, Kürklü ve Güleşçi ailesinin yakınları sosyal medya üzerinden Kürklü\'nün ayrıldığı nişanlısını çok sevdiğini ve onu unutamadığını söyleyerek yorumlar yaptı. Bu duruma sinirlenen Mutlu Kürklü ve ve kardeşi Süleyman Kürklü (35) birlikte Mehmet Güleşçi\'nin yanına gitti. Sosyal medyada yapılan yorumlardan rahatsız olduklarını söyleyen kardeşler ve Güleşçi arasında tartışma çıktı. Bu sırada kavgaya Rafet Ünaldı ve İsmail Kul\'da (24) karıştı. Sözlü sataşmanın büyümesi üzerine kardeşler tabancayla ateş açtı. Rafet Ünaldı, İsmail Kul ve Mehmet Güleşçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma kaldırılan Rafet Ünaldı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından zanlıları yakalamak için harekete geçti. Adresleri tespit edilen kardeşler kısa sürede yakalandı. Emniyette sorgulanan 2 kardeş, geniş güvenlik önlemi altında sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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