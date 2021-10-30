Eski New York Valisi Cuomo cinsel taciz suçlamasıyla yargılanacak

Eski New York Valisi Andrew Cuomo’ya, eski bir çalışma arkadaşının cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla mahkemeye suç duyurusunda bulunarak açtığı davayla ilgili iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

Andrew Cuomo'nun, hakkındaki cinsel taciz suçlamasıyla ilgili 17 Kasım'da mahkemeye gitmesi bekleniyor.

Mahkemeye yapılan suç duyurusunun ardından Albany Bölge Savcısı David Soares’ın Cuomo ile ilgili soruşturmayı bir süredir yürüttüğü belirtildi. New York Eyalet Mahkemeleri Sözcüsü, Cuomo'ya cinsel taciz nedeniyle kabahatli olduğu gerekçesiyle ceza davası açıldığını doğruladı. Eski vali aleyhine açılan davadaki cinsel taciz iddiasının geçtiğimiz yılın 7 Aralık tarihinde Cuomo’nun evinde gerçekleştirildiği belirtildi.

63 yaşındaki Cuomo, 10 Ağustos’ta görevinde istifa etmişti. Vali Cuomo, ayrıca kendisine bir siyasi komplo kurulduğunu iddia etmişti.