Eski New York belediye başkanı Giuliani ve çalıştığı radyo istasyonunun 911 dolara imzalı '11 Eylül saldırıları tişörtü' satması tepki çekti

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11 Eylül 2001 saldırılarının meydana geldiği tarihte New York Şehri'nin belediye başkanı olan Rudy Giuliani'nin program yaptığı radyo istasyonunun, eski Cumhuriyetçi Partili siyasetçi tarafından imzalı '11 Eylül tişörtleri' satması tepki çekti.

Saldırıların 20. yıldönümü olan 2021 yılı için tasarlanan tişört 911 dolara satışa çıkarıldı. ABD'de tarih yazılırken ay, günden önce yazıldığı için saldırılara 9/11 saldırıları deniyor.

WABC radyo istasyonunun tişörtlerinin üzerinde "Asla Unutma. 20 yıl. Hatırlıyoruz ve Birleşiyoruz. Rudy Giuliani ile" ifadeleri bulunuyor. Satılan her tişörtü Giuliani'nin bizzat imzalayacağı belirtildi.

Belediye başkanlığı yaptığı dönemde Giuliani için çalışan CNN sunucusu Jon Avlon, tişörtlere tepki göstererek, "Bu mide bulandırıcı. Ölülere saygısızlık ediliyor. Rudy bir zamanlar sahip olduğu prensiplerden giderek uzaklaşıyor" dedi.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, istasyonu ve Giuliani'yi 11 Eylül saldırılarını gelir elde etmeye çalışmakla suçladı.

Eski ABD başkanı Donald Trump'ın şahsi avukatlığını da yapan Rudy Giuliani, eski ABD liderinin "2020 seçimlerinin çalındığı" iddialarını savunduğu için sıkça gündeme geliyordu.

Tişörtlerden elde edilen gelirin bir bölümünün radyo istasyonunun kurduğu yardım kurumuna bağışlanacağı belirtildi.