Eski NBA yıldızı Rodman, Kuzey Kore liderini ziyaret ediyor: Amacım kapı açmak

Dünyaca ünlü eski NBA yıldızı Dennis Rodman, Kuzey Kore'ye gitti. 2013'ten bu yana dört kez Kuzey Kore'ye giden ve burada kırmızı halıyla karşılanan Rodman, Donald Trump ABD Başkanlığı görevi devraldıktan sonra ilk kez Asya ülkesini ziyaret edecek. Pyongyang uçağına binmek için bulunduğu Pekin Havaalanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rodman, sadece "bir kapı açmaya çalıştığını" söyledi.

Ziyaretiyle ilgili Başkan Trump'la konuşup konuşmadığı yönünde gelen bir soruyu yanıtlayan Rodman, "Eminim, ikimizin de ihtiyacı olan şeyleri başarmaya çalıştığım için oldukça mutludur" ifadelerini kullandı.

Rodman, Kuzey Kore'de tutuklu bulunan ABD vatandaşlarıyla ilgili bir girişimi olup olmayacağı yönündeki bir soruya ise, "Şu anda amacım bu değil" şeklinde yanıt verdi.

Rodman'ın Kuzey Kore ziyareti ile ilgili konuşan ABD'li bir dışişleri yetkilisi, "Ziyaretin farkındayız. İyi olmasını diliyoruz. Ancak ABD vatandaşlarına kendi güvenlikleri için Kuzey Kore'ye gitmemelerini öneriyoruz." şeklinde konuştu. Dışişleri yetkilisi ayrıca Rodman'ın Salı günü Pyongyang'da olacağını açıkladı.

NBA'de oynamış gelmiş geçmiş en çılgın sporculardan biri olarak gösterilen Dennis Rodman, 2014 yılındaki ziyaretinde beraberindeki diğer eski NBA oyuncularıyla birlikte Kuzey Korelilere karşı bir basketbol maçı yapmıştı. Daha sonra bu maçın Kim Jong-un'un doğumgünü nedeniyle yapıldığı belirtilmişti. Rodman'ın ABD ile ilişkilerinde gerginlik bulunan Kuzey Kore'ye yaptığı bu ziyaretler ABD kamuoyundan eleştiri almıştı.

Öte yandan konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Rodman'ın reklam ajansı, oyuncunun hem ABD hem de Kuzey Kore liderleriyle arkadaş olmak gibi ender görülen bir pozisyonda bulunduğunu söyledi. Rodman, daha önce Trump'ın sunduğu TV programı Celebrity Apprentice'ın iki sezonunda yer almıştı.