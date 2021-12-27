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Spor

Eski NBA yıldızı Keith Closs, deneyimlerini Türkiye'deki genç basketbolculara aktarıyor

Eski NBA yıldızı Closs; Michael Jordan, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal ve Magic Johnson gibi efsanevi basketbolculara karşı forma giydi

27 Aralık 2021 16:05

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) eski yıldızlarından Keith Closs, tecrübelerini Türkiye'deki çocuklara aktarıyor.

2000'li yılların başında NBA'in Los Angeles Clippers takımında forma giyen Keith Closs, Erman Kunter Basketbol Akademi'de basketbol koçluğu yaparak deneyimlerini genç basketbolculara aktarıyor.

3 sezon NBA'de forma giydikten sonra tedavi görerek kötü alışkanlıklarından kurtulan Keith Closs, kendini tamamen çocukların eğitimine adadı.

Eski NBA yıldızı Closs; Michael Jordan, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal ve Magic Johnson gibi efsanevi basketbolculara karşı forma giydi.

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