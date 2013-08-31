Eski NATO Sekreteri'nden Suriye'ye müdahale uyarısı

Eski NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer, Suriye'ye yapılacak herhangi bir müdahalenin hukuksal dayanağı bulunmadığını söyledi.

De Hoop Scheffer'e göre, Suriye'ye yapılacak bir askeri operasyonun "etkili bir sonuç" vermesi mümkün değil.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, Hollandalı siyasetçi 2003 yılında ABD'nin kendisini "Irak'ta kitle imha silahı bulunduğu"na ikna ettiğini anımsatarak, "Aynı çukura ikince kez düşmeyelim" uyarısı yaptı.

'Hava harekatı iç savaşı sona erdirmez'

2003 yılındaki Irak operasyonu sırasında Hollanda Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan Jaap de Hoop Scheffer, 22 Eylül 2003'te NATO Genel Sekreteri oldu.

De Hoop Scheffer, kendi deneyimleri ışığında Suriye'deki gelişmeleri Hollanda'nın sosyal demokrat eğilimli Volkskrant gazetesine anlattı.

Jaap de Hoop Scheffer, Suriye yönetiminin kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle yapılacak bir müdahalein uluslararası hukuk açısından güçlü bir dayanağı bulunmadığını söyledi.

Hollandalı siyasetçi uyarılarına şunu da ekledi: "Askeri müdahalenin etkili bir sonuç vereceği konusunda da ciddi şüphelerim var. Suriye'ye yapılacak bir hava harekatının ülkedeki iç savaşı sona erdirecek bir etkisi olmaz."

Eski NATO Genel Sekreteri'ne göre, uluslararası güçlerin, Suriye'de şiddetin sona ermesinden sonrasına ilişkin herhangi bir "politik planı" yok. De Hoop Schheffer, "Bu nedenle Suriye'de şiddet sona erdirilse bile politik bir plan olmadığı için, sonraki aşamada sorun daha karmaşık hale gelecektir" dedi.

'Sessiz kalınmaması gerekiyor'

ABD'nin "acil müdahale" yerine Birleşmiş Milletler denetçilerinin raporunu beklemesi gerektiğini vurgulayan de Hoop Scheffer şöyle dedi: "ABD neden bu kadar acele ediyor? Buna verecek net bir yanıtım yok. 2003 yılında ABD Irak'ta kitle imha silahı bulunduğu gerekçesiyle beni ikna etmişti. Sonradan bunun doğru olmadığı ortaya çıktı. İkince kez aynı çukura düşmememiz gerekir. Bu kez daha titiz davranmamız gerekir. ABD yönetimi Suriye konusunda 'belge var' diyor. O belgeleri görmemiz lazım."

Suriye ile ilgili gelişmelerin seçimler öncesi Almanya Başbakanı Angela Merkel için "büyük bir şans" olduğunu belirten Jaap de Hoop Scheffer, "Bölgenin önemli ülkelerinden Türkiye de Suriye'ye yönelik müdahaleye destek veriyor. Hollanda da bu konuda sessiz kalamaz. Politik destek vermesi gerekir" dedi.

De Hoop Scheffer, Beşar Esad yönetiminin kimyasal silah kullandığı iddilarına karşı "sessiz kalınmaması gerektiğinin" de altın çizerek, "Eğer hiçbir şey yapılmazsa, kimyasal silah kullanımına göz yumulduğu algısı yaratır. Dünyanın başka bölgelerinde kimyasal silah kullanımının yolu açılır" diye konuştu.