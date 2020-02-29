Eski NATO komutanı: İttifak ile Rusya çatışması imkansız değil

ABD'li eski NATO Müttefik Kuvvetleri komutanı James Stavridis, Türkiye'nin talebini ve İdlib'deki gerginliği değerlendirirken, ittifak ile Rusya’nın çatışmasının kötü sonuçları olacağını ancak incelikli müdahalelerin yapılmaması halinde imkansız olmadığını savundu.

İdlib'de TSK'nın üstlendiği bir noktayı hedef alan ve 36 askerin şehit olmasıyla sonuçlanan hava saldırısının ardından Türkiye, NATO'dan destek istemişti.

Diken de yer alan habere göre, NATO'da görev aldığı dönemde Rus ve Türk birliklerle savunma sistemlerinin dahil olduğu bazı olaylar yaşandığını ifade eden Stavridis, "Nihayetinden bunu Türkiye'nin güneyine Patriot hava savunma sistemi konuşlandırarak bağladık" dedi.

"NATO, çatışmayı önleyici destekler sağlayabilir"

ABD'li general, bunun Suriye hükümet güçleriyle, onun Rus müttefiklerinin NATO'yla doğrudan bir çatışma yaşanmaması için Suriye'nin başka bölgelerine odaklanmalarına neden olduğunu belirtti.

Türkiye'nin NATO'dan Patriot talep ettiğini hatırlatan Stavridis, NATO'nun bu aşamada 'çatışmayı önleyici' birtakım destekler sağlayabileceğini bunun da Türk güçlerine Rus birliklerinin hareketleri ve niyetlerine dair yüksek istihbarat bilgisi sağlamak şeklinde olabileceğini söyledi.

"Saldırmalarının sonuçları olacağı Moskova'ya bildirilmeli"

Stavridis, bu yöndeki hamleler içinde en önemlisinin ise Türk birliklerine yönelik askeri operasyonların sürdürülmesi halinde bunun sonuçlarının olacağının Moskova'ya derhal bildirilmesi olduğunu ifade etti.

NATO anlaşmaları kapsamında Türkiye'ye daha fazla askeri destek verebileceğini ve Patriot hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye konuşlandırılabileceğini belirten Stavridis, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde öngördüğü 'uçuşa yasak bölge'nin halen tartışmaya değer olduğunu kaydetti.

Stavridis son olarak NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma yaşanmasının herkes için çok kötü sonuçları olacağını ancak incelikli müdahalelerin yapılmaması halinde bunun imkansız bir sonuç olmadığını da ekledi.