Eski NATO genel sekreteri, Putin'in iktidardaki ilk yıllarında ittifaka katılmak istediğini söyledi

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Eski NATO genel sekreteri George Robertson, Vladimir Putin,'in iktidardaki ilk yıllarında askeri ittifaka katılmak istediğini, ancak normal başvuru sürecinden geçmek istemediğini ifade etti.

1994 ile 2004 yılları arasında NATO'ya liderlik eden Robertson, ilk görüşmelerinde ''Putin'in kendisine Rusya'nın Batı Avrupa'nın bir parçası olmak istediğini açıkça belirttiğini'' ifade etti.

Robertson, 2000 yılında Devlet Başkanı olan Putin'in iktidarının ilk yıllarında yaptıkları görüşmede kendisini ''Bizi NATO'ya ne zaman davet edeceksiniz?'' diye sorduğunu; kendisinin de, ''Biz insanları NATO'ya davet etmeyiz. Onlar başvuruda bulunur'' yanıtını verdiğini ifade etti.

Eski genel sekreter, Putin'in bunun karşılığında, ''Önemsiz ülkelerle birlikte sırada beklemeyeceğiz'' dediğini aktardı.

Putin, devlet başkanı olarak yemin etmeden önce BBC'den David Frost'a verdiği söyleşide NATO'ya üye olmalarının ihtimal dışı olmadığını belirtmişti.