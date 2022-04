Eski NATO daimi temsilcisi Ümit Pamir: Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse NATO savaşa girmez

Türkiye'nin eski NATO daimi temsilcisi emekli büyükelçi Ümit Pamir, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO'nun savaşa girmeyeceğini düşündüğünü söyledi.

Halktv'den İpek Özbey'e konuşan Pamir, "Muhtemelen bir ara düzenlemeye gidileceğini", bunun da ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesine daha çok otonomi verilmesi anlamına gelebileceğini ifade etti.

"Rusya'nın bununla yetineceğini zannediyorum" diyen Pamir, "Rusya'nın tüm korkusu Avrupa’nın doğuya doğru genişleyip de Rusya sınırına dayanması" ifadelerini kullandı.

Söyleşinin ilgili bölümü şöyle:

- ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, "Rusya Ukrayna'yı her an işgal edebilir" dedi. ABD Başkanı Joe Biden ise Beyaz Saray’da Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO karşılık vermeye hazır" ifadelerini kullandı. Rusya,Ukrayna'yı her an işgal edebilir mi? NATO savaşa girer mi?

Buna hem inanıyorum, hem inanmıyorum. Biliyorsunuz Putin, Sovyetler Birliği’nin dağılmasını ‘stratejik bir felaket’ diye tanımlıyor, Avrupa tarafından sarılma korkusu içinde. 2018’deki Bükreş NATO bildirisinde NATO’nun kapısının koşulları yerine getiren herkese açık olduğu söylendi. O yüzden Ruslar diyor ki: "NATO zaten sınırlarını her yerde açtı, üstelik de şimdi Romanya'ya, Bulgaristan'a stratejik silahlar veriyorsun. Giderek de Rusya'yı sarma niyetiniz ortaya çıkıyor. Kaldı ki ben Putin'in iş başına gelmesinden sonra tekrar süper güç statüsünü kazanmak, büyük devlet olmak istiyorum, sen ise buna mukabil beni parçalamak istiyorsun. Ukrayna özgür bir devlettir ama o her zaman benim parçam olmuştur." Biliyorsunuz tarihte de ilk kurulan Rus devleti Rus Kiev, Kiev'de kuruluyor. Hem Belarus hem Ruslar kendi isimlerini de oradan alıyorlar. Ve o büyük bir federasyon. Kiev Rus deniliyor ona, aşağı yukarı Baltıklardan Karadeniz kıyısına kadar bir federasyon. Üç asır kadar sürüyor, sonra zayıflıyor, daha sonra dağılıyor. Bugünkü Rusya, "Ukrayna ile aynı dili konuşuyoruz, aynı dine inanıyoruz, aynı kültürü paylaşıyoruz. Benim yörüngemden çıkarmanıza izin vermeyeceğiz " diye düşünüyor. Şimdi sorunuza geliyorum, bunun için NATO savaşa girer mi? Hayır girmez. Muhtemelen bir 'ara düzenleme'ye gidilecektir.

- Nasıl bir ara düzenleme?

Belki Donbas bölgesinde daha fazla otonomi olacaktır. Ruslar bu bölgenin insanları dış politika ve güvenlikleri konusunda bağımsız karar versin istiyor.

- Rusya bununla yetinir mi?

Yetineceğini zannediyorum. Rusya'nın tüm korkusu Avrupa’nın doğuya doğru genişleyip de Rusya sınırına dayanması. Şu an Amerikalılar kapalı kapılar ardında Rusya’ya "Merak etme, biz Ukrayna’yı görünür bir gelecekte NATO üyesi yapmayı düşünmüyoruz, aynı şey Gürcistan için de geçerlidir" diyorlar ise de Ruslar biliyorsunuz Çarlık zamanından beri tarihe derin bir perspektiften bakarlar. O yüzden şöyle diyor Amerika'ya: "Sen öyle diyorsun ama Ukraynalılar Batı'ya yamanmaya çalışıyor"...