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Dünya

Eski NATO daimi temsilcisi Ümit Pamir: Putin'in her şeye rağmen nükleer silaha başvurmayacağı kanaatindeyim ancak...

Putin ülkesinin nükleer güçlerini alarma geçirmişti

02 Mart 2022 09:36

Türkiye'nin eski NATO daimi temsilcisi emekli büyükelçi Ümit Pamir, Rusya Devlet Başkanın Vladimir Putin’in askeri komutaya nükleer caydırıcı güçleri “yüksek alarma” geçirme emri vermesini yorumladı. 

Hürriyet yazarı Sedat Ergin'e konuşan Pamir, Rusya liderinin bu hamlesiyle Ukrayna’da sahadaki durumun ciddileşip kendisine karşı büyük bir direnç gösterilmesi halinde, kaybetmemek için gerekirse nükleer silaha başvurmayı da göze alabileceği mesajını verdiğini söyledi.

Pamir, “Ukrayna’nın kendisi açısından ne kadar yaşamsal bir mesele olduğunu, kaybetmemek için ne kadar kararlı olduğunu vurguluyor, bunu yaparken korkutmayı ve tehdit etmeyi hedefliyor” diye konuştu.

Pamir, Putin'in nükleer silaha başvurup başvurmayacağına ilişkin de "Bunun için çok düşünecektir. Ben her şeye rağmen yapmayacağı kanaatindeyim” dedi. 

Pamir, şu ifadeleri kullandı:
 
"Ancak Putin’in kendisini çaresiz bir durumda gördüğü takdirde, büyük ölçekli olmayan, küçük ölçekli, karşılık getirmeyecek şekilde nükleer yetenekli bazı nokta vuruşları yapabileceğini düşünebiliriz. Ukrayna NATO üyesi olmadığı için ABD’den karşılık gelmeyeceğini, Üçüncü Dünya Savaşı’nın çıkmayacağını hesaplıyor olabilir."

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