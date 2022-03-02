Kiev'de tren istasyonuna yakın bölge füzeyle vuruldu; ABD, Ukrayna'ya savunma yardımı yapacak

T24 Dış Haberler

Ukrayna'nın en büyük iki şehri Kiev ve Harkov, çarşamba sabah saatlerinde yine Rus bombalarıyla sallandı.

ABD Başkanı Joe Biden, ulusa sesleniş konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bedel ödemesi gerektiğini söyledi. Biden, ABD hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldıklarını duyurdu

Salı günü Rusya Harkov kentine bomba yağdırmış ve çeşitli başkentlerden sivillerin hedef alınmasıyla ilgili endişeli açıklamalar yapılmıştı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını başlattığı geçen perşembe gününden bu yana aralarında 13 çocuk da bulunan 136 sivilin öldürüldüğünü, 400 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Rus ve Ukraynalı heyetler, yarın tekrar müzakere masasına oturacak.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, bugün TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak “kapalı oturum” da görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Genel Kurul’da bilgilendirme yaptı.

İşte 2 Mart'ta dakika dakika yaşanan gelişmeler...

02.25 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bir haftada yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi.

01.20 Dünya Bankası, Ukrayna nedeniyle Rusya ve Belarus'taki tüm programlarını durdurduğunu açıkladı

01.05 Toyota, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik yaptırımların etkilerine ilişkin artan endişeler ve tedarik zinciri kesintileri nedeniyle Cuma gününden itibaren St. Petersburg'daki tesisindeki faaliyetlerini askıya alacağını açıkladı.

01.00 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın şu aşamada ateşkes için gündeme getirdiği üç talep için de "Fazla maksimalist ve mantıklı değil." dedi.

00.37 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü. Görüşmelerde "Rusya’nın Donbas’ı korumak için başlattığı özel askeri operasyonun" ele alındığı belirtildi

00.25 ABD Temsilciler Meclisi, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Rusya'yı kınayan ve Ukrayna'yı destekleyen karar tasarını onayladı.

23.32 Romanya’ya ait MIG-21 savaş uçağı ile IAR-330 Puma helikopteri Dobruca bölgesinde düştü.

Rumen basınında, helikopterde bulunan 5 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

23.29 Pentagon, Rusya'nın nükleer kuvvetleri teyakkuza geçirdiği açıklaması üzerine yanlış anlaşılmaması için Minuteman III balistik füze tatbikatını ertelediklerini açıkladı.



23.20 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya’nın Ukrayna saldırısına yönelik planın 18 Ocak 2022’de onaylandığını, saldırının 20 Şubat’ta başlamasının ve 6 Mart’ta sona ererek 15 günde tamamlanmasının öngörüldüğünü iddia etti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun başarılı operasyonları sayesinde, Rus askerlerinin panik yaparak bazı gizli evrakları arkalarında bıraktıkları belirtildi.

23.00 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya aralarında tanksavar ve uçaksavar silahların da bulunduğu savunma ekipmanlarını ulaştıracaklarını bildirdi.

Blinken, ABD'nin, Rus oligarkların yatları, özel jetleri ve diğer tüm mal varlıklarını donduracağını ve ele geçireceğini söyledi.

22.50 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından, Rusya'nın St. Petersburg kentinde toplanan protestocular, savaş karşıtı gösteri düzenledi. Güvenlik güçleri gösteriye müdahale ederek, bazı protestocuları gözaltına aldı.

22.00 İsveç Hava Kuvvetleri, 4 Rus savaş uçağının Gotland Adası üzerinden uçarak İsveç hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi.

21.45 Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tren istasyonu civarı füzeyle vuruldu.

Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Rusya'nın attığı füzenin, Kiev'in merkezinde yer alan Güney Tren İstasyonu ile Ibis Otel arasına düştüğü bildirildi. Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

21.40 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yapılan oylamada Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısını kınayan karar tasarısı 5’e karşı 141 oyla kabul edilirken, alınan karar Genel Kurul’da ayakta alkışlandı.

20.20 Rus şirketleri Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımların etkilerini görüyor. Londra borsasında işlem gören 11 Rus şirketi 2 hafta içerisinde yüzde 98 değer kaybetti.

20.00 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını 5'e karşı 141 oyla kabul etti.

19.56 Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna ile savaşta Rus askerlerinden 498'inin öldüğünü, 1597'si yaralandığını açıkladı

19.37 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, güvenlik garantilerini almak istediğini belirtti. Bence bu olumlu bir adım. Müzakerecilerimiz ikinci turda Ukraynalı temsilcilerle bu garantileri konuşmaya hazır. Ancak Ukraynalı temsilciler ilk görüşmede olduğu gibi ikinci turu da erteliyor. Sanırım ABD’liler buna izin vermiyor. Bu nedenle Ukrayna’nın bağımsız olduğuna kimsenin inandığı yok" dedi.

19.29 Rus heyetinin başkanı Medinskiy, "Ukrayna heyeti Kiev'den yola çıktı, yarın sabah toplantı yerine varacaklar" dedi. Müzakerede ateşkes de görüşülecek.

Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Rus heyetine başkanlık eden Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetinin Kiev'den yola çıktığını ve toplantı yerine yarın sabah varacağını belirtti.

18.00 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında, bu ülkenin enerji sektörünü hedef alma seçeneğinin masada olduğunu açıkladı.

16.58 Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Kuzey Akım 2 projesinin tescillenmesi sürecini durdurmasının, iş projelerinin siyasi kazanç için kullanılmasında “örnek oluşturduğunu” söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararının ardından Almanya, Kuzey Akım 2'nin tescillenmesi sürecini durdurmuştu.

16.37 Ukrayna’nın liman şehri Mariupol’un Belediye Başkanı Vadym Boichenko, şehre giren Rus güçleriyle mücadelede kayıplar verdiklerini ve su kesintisi yaşadıklarını söyledi.

Ukrayna televizyonuna konuşan Boichenko “Rus güçlerinin işgalci düşmanları, sivillerin yarım milyonluk şehirden çıkmasını engellemek için her şeyi yaptı” dedi.

Belediye Başkanı “Saldırılar durmadığı için yaralılarımızı sokaklardan, evlerden çıkaramıyoruz bile” dedi.

16.16 Reuters'ın aktardığı habere göre, Ukrayna Başbakan Yardımcısı, Katolik Kilisesi'nin dini lideri Papa Francesco'dan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le insani koridor meselesini görüşmesini istedi.

16.02 Ukrayna Acil Durum Servisi, Rusya işgalinin başından bu yana 2 binden fazla Ukraynalı sivilin öldürüldüğünü açıkladı.

14.42 Avrupa Birliği, 7 Rus bankasını SWIFT sisteminden çıkarma kararı aldı. AB’nin kararı, Rusya’nın ikinci en büyük bankası VTB’yi de kapsıyor. SWIFT sisteminden çıkarılan diğer Rus bankalarının isimleri şöyle sıralanıyor: Bank Otrkitie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank ve VEB.

14.44 TASS'a konuşan bir Ukrayna Devlet Başkanı danışmanı, Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerin ikinci turunun bugün gerçekleşeceğini söyledi.

14.43 Zelenski'nin danışmanı, Herson'un düşmediğini ve çatışmaların sürdüğünü ifade etti.

14.04 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamalarda Ukrayna'nın müzakereleri ABD'nin emriyle geciktirdiğini iddia etti.

13.50 Rus ordusunun bombardımanı altında olan Ukrayna’nın en büyük ikinci şehri Harkov’un belediye başkanı, son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Harkov Belediye Başkanı, şehrin sürekli olarak roket ve hava saldırısı altında olduğunu söyledi ve saldırıların yerleşim yerlerin vurduğunu belirtti.

Belediye Başkanı “Rus güçlerine teslim olmayacağız” dedi.

13.27 Hapisteki Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Ukrayan’nın işgali karşısında Ruslara günlük savaş karşıtı protestolar düzenlemeleri çağrısında bulundu.

Twitter üzerinden çağrıda bulunan Navalni, "Putin, Rusya değildir; herkesi sokaklara çıkmaya ve barış için mücadele etmeye çağırıyorum" mesajını verdi.

13.07 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "3. Dünya Savaşı nükleer ve yok edici olur" dedi.

12.45 Kremlin, Rusya heyetinin Ukrayna’yla müzakereleri sürdürmeye hazır olduğunu açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya heyetinin müzakerelerde ikinci tur için hazır olduğunu ancak Ukrayna tarafının gelip gelmeyeceğinin belli olmadığını söyledi.

12.33 Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde Ukraynalıların Rus askerlerin yolundaki bazı yol tabelalarının üzerini boyayıp, şehir isimlerini Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bulunduğu Lahey'le değiştirdiği görüldü.

12.17 Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Avrupa piyasasından çekilme kararı aldığını açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada, "Mevcut şartlar altında Avrupa piyasalarından çekilme kararı aldık. Grubun iştiraklerinden anormal seviyede nakit çıkışı var ve personelimiz ile şubelerimize güvenlik tehditlerinde bulunuluyor" denildi.

12.08 Avrupa Komisyonu, Ukrayna’da savaştan kaçanlar için geçici koruma statüsü teklifi sunacaklarını söyledi. Geçici koruma kapsamında oturum izni, çalışma ve sosyal hizmetlere erişim de olacak.

Rusya’nın Ukrayna işgali nedeniyle Avrupa’da büyük bir mülteci akını beklenirken, Avrupa Komisyonu tüm üye ülkelerde geçerli olacak geçici koruma statüsü sağlanmasını teklif etti.

Avrupa Komisyonu’nun teklifi bugün Avrupa Birliği içişleri bakanları tarafından görüşülecek.

12.06 TASS haber ajansının diplomatik kaynaklardan aktardığı habere göre, bugün gerçekleşmesi beklenen ikinci Rusya-Ukrayna müzakere görüşmesi ertelendi. Görüşmenin ikinci turunun iptal olmadığı, sadece ertelendiği belirtildi.

11.42 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, "Rusya tarihimizi ve halkımızı silmeye çalışıyor" dedi.

Rus işgalinin 7. gününde sosyal medya üzerinden bir video yayınlayan Zelenski, Batı'nın verdiği karşılığın yeterli seviyede olmadığını ve Avrupa Birliği'ne katılım talepleri gibi konularda daha çok uluslararası desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Zelenski, "Şimdi tarafsız olmanın zamanı değil" dedi.

11.31 Britanya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna işgaline ilişkin son istihbarat raporlarını yayınladı.

Rapora göre, Ukrayna’nın güneyindeki Herson şehrinde Rus ordusunun merkeze ulaştığı belirtilirken ‘lojistik sorunlar’ ve Ukraynalıların direnci nedeniyle kazançlarının “sınırlı” olduğu belirtildi.

Raporda ağır Rus bombardımanının binaları hedef almayı devam ettiği, son 24 saatte Harkov, Kiev, Mariupol ve Chernihiv şehirlerinin özellikle hedef olduğu belirtildi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana yerinden olan kişi sayısının 660 bini geçtiği aktarıldı.

11.12 Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, yurt dışından Stinger ve Javelin füzeleri, Türkiye’den de ilave dron alacaklarını açıkladı.

11.07 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Moskova'nın işgal girişiminin başlangıcından bu yana yaklaşık 6 bin Rus askerinin öldürüldüğünü söyledi.

10.32 ABD merkezli havacılık şirketi Boeing, Rus şirketleriyle tüm ilişkilerini sonlandırdığını açıkladı.

10.18 Sputnik'in aktardığına göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın güneyindeki Herson'un kontrol altına alındığını açıkladı.

Herson, dün Rus ordusunun kuşatması altındaydı.

10.08 Rusya’nın bombardımanı altındaki Ukrayna’nın en büyük ikinci şehri Harkov’da şu ana kadar en az 21 kişinin öldürüldüğü, 112 kişinin yaralandığı belirtildi.

Harkov Belediye Başkanı, şehrin doğu ve kuzeydoğu bölgelerinin saldırıya uğradığını, bir askeri hastaneye de saldırı olduğunu söyledi.

09.28 The Guardian'ın aktardığına göre AB, Rusya'nın en zengin insanı Aleksey Mordaşov'a yaptırım uygulamaya başladı.

09.09 Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle artan petrol fiyatları gün içinde 110 doları aşarken değer kazancı yüzde 5'e yaklaştı.

08.36 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun çarşamba günü Rusya'yı Ukrayna'ya yönelik işgali nedeniyle resmen kınaması planlanıyor. BM Genel Kurulu, Moskova'yı diplomatik olarak daha da izole etmeyi hedefleyen bu planıyla Moskova'ya işgali sonlandırma ve askerlerini geri çağırma çağrısı da yapacak.

Reuters'a konuşan diplomatlar, BM Genel Kurulu'nun 193 üyesinden yarısının tasarıya sponsor olarak imza attığını belirtti. Tasarı bugün oylamaya sunulacak.

08.13 Yerel basında Kiev'e yapılan saldırılar sonucunda bir hastanede yangın çıktığına dair haberler yer alıyor.

07.02 Rusya Devlet Başkanı Putin, vatandaşların 10 bin dolardan fazla değerde dövizle ülkeden çıkmasını yasaklayan kararnameyi imzaladı.

06.47 Ukrayna Güvenlik Servisi, Harkov'a havadan Rus askerleri indiğini ve yerel saat ile sabah üç sularında Ukrayna askerleriyle çatışmaya girdikleri belirtildi.

06.00 ABD Başkanı Joe Biden, Ulusal sesleniş çağrısı yaparak Rusya lideri Putin'in "yaptıkları nedeniyle bedel ödemesi gerektiğini" söyledi.

Doğu Avrupa'daki savaşın gölgesinde ABD başkanlarının geleneksel 'Birliğin Durumu' konuşmasını yapan Biden, "Tarih bize bir ders verdi; diktatörler saldırganlıkları için bedel ödemezlerse daha çok kaosa sebep olurlar" dedi.

Biden, "Bu gece ABD hava sahasını tüm Rus uçuşlarına kapatarak Avrupalı ortaklarımıza katılıyoruz. Bu da Rusya'yı daha çok izole edip ekonomisinde daha çok baskı oluşturacaktır." değerlendirmesini yaptı.