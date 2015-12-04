Eski NATO Başkomutanı: IŞİD, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın çıkarlarına hizmet ediyor

Eski NATO Başkomutanı Wesley Clark, IŞİD’in İran, Irak ve Suriye’ye karşı Türkiye ve Suudi Arabistan’a jeostratejik olarak yardımcı olduğunu savundu.

CNN International’da konuşan Clark, “Bir konuda çok açık olalım. IŞİD sadece bir terör örgütü değil, Sünni bir terör örgütü. Bu IŞİD’in Şiileri durdurduğu ve hedef aldığı anlamına geliyor ki bu da her ne kadar onlar için de bir tehdit oluştursa da Türkiye ve Suudi Arabistan’ın çıkarlarına hizmet ediyor demek” dedi.

Clark, “Türkiye’nin bir şekilde IŞİD’i desteklediği fikri hep vardı. Birileri IŞİD’in sattığı petrolü alıyor, bu petrol bir yerden geçirilerek gidiyor, bana kalırsa muhtemelen Türkiye üzerinden gidiyor ama Türkler bunu kabul etmiyor” diye konuştu.

Clark, konuşmasının son bölümünde yaşananları “Ortadoğu’nun geleceği için güç mücadelesi” olarak niteleyerek “Bu süreçte iyi adam yok” dedi.