T24 LogoT24 Logo
Dünya

Eski NATO Başkomutanı: IŞİD, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın çıkarlarına hizmet ediyor

Wesley Clark, "IŞİD petrolünün Türkiye üzerinden taşındığını düşünüyorum" dedi.

04 Aralık 2015 14:57

Eski NATO Başkomutanı Wesley Clark, IŞİD’in İran, Irak ve Suriye’ye karşı Türkiye ve Suudi Arabistan’a jeostratejik olarak yardımcı olduğunu savundu.

CNN International’da konuşan Clark, “Bir konuda çok açık olalım. IŞİD sadece bir terör örgütü değil, Sünni bir terör örgütü. Bu IŞİD’in Şiileri durdurduğu ve hedef aldığı anlamına geliyor ki bu da her ne kadar onlar için de bir tehdit oluştursa da Türkiye ve Suudi Arabistan’ın çıkarlarına hizmet ediyor demek” dedi.

Clark, “Türkiye’nin bir şekilde IŞİD’i desteklediği fikri hep vardı. Birileri IŞİD’in sattığı petrolü alıyor, bu petrol bir yerden geçirilerek gidiyor, bana kalırsa muhtemelen Türkiye üzerinden gidiyor ama Türkler bunu kabul etmiyor” diye konuştu.

Clark, konuşmasının son bölümünde yaşananları “Ortadoğu’nun geleceği için güç mücadelesi” olarak niteleyerek “Bu süreçte iyi adam yok” dedi.

 

ETİKETLER

abdtürkiyeıraksuriyeışidsuudi arabistaniranlübnanıraksuriyehaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24