T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Şimşek, memurluktan ihraç edildi

01 Nisan 2022 15:46

FETÖ suçlamasıyla üç yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırılan, eski Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Osman Şimşek, YÖK kararı ile memurluktan ihraç edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen “FETÖ/PDY” soruşturması kapsamında görevinden alınan eski Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Osman Şişmek hakkında, “silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçlaması ve yedi yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yargılamayı yürüten Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Şimşek hakkında, “silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçlamasıyla üç yıl dokuz ay hapis cezası kararı vermişti.

Şimşek’in mahkeme kararının ardından emeklilik dilekçesi verdiği öğrenildi. YÖK’ün emeklilik talebini kabul etmediği, eski rektörü memurluktan ihraç ettiği belirtildi.

 

 

Osman Şimşekrektörnamık kemal üniverisitesiymkmemurlukfetö
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24