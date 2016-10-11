Eski Musul Valisi: Operasyon en fazla bir hafta içinde başlayabilir

Eski Musul Valisi Esil Nuceyfi, Musul operasyonu için "Bir, iki gün en fazla bir hafta içinde başlayabilir" dedi.

NTV canlı yayınına katılan Nuceyfi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Musul operasyonunun bir hafta içinde başlamasını bekliyoruz. PKK'nın Musul operasyonuna katılması felakete yol açabilir. IŞİD'in Musul'da 5000 militanının olduğunu tahmin ediliyor.

"(Irak Başbakanı Haydar el) İbadi'nin açıklamalarının yerinde olduğunu düşünmüyoruz.

"Türkiye'nin desteğine ihtiyacımız var, sorun çıkarılmamalı."

Erdoğan: Bildiğimizi okuyacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu ay içinde Musul'a gerçekleşmesi planlanan operasyon üzerinden Irak'la gerilen ilişkilerle ilgili ağır ifadeler kullandı. "Nasıl Cerablus’ta katıldıysak, Rayi’de katıldıysak, Musul’da yapılacak operasyonlara da katılacağız" diyen Erdoğan, "İşgalci Türk askeri Başika'dan çekilsin" çağrısı yapan Irak Başbakanı Haydar el İbadi'ye seslenerek, "Sen benim kalitemde, kıratımda, seviyemde değilsin, haddini bil. Musul'da biz bildiğimizi okuyacağız" ifadesini kullandı.

Nuceyfi, Bağdat ile Ankara arasında gerilime neden olan Başika Kampı'nın kurucusu olarak da biliniyor.