Eski Musul Valisi Nuceyfi hakkında tutuklama kararı

Bağdat yönetimi, Eski Musul Valisi Esil Nuceyfi için gözaltı tutuklama çıkardı. Barzani'ye yakın Rudaw'ın geçtiği habere göre, Irak merkezi mahkemesinin aldığı gözaltı kararında gerekçe, “Türkiye ile işbirliği yapmak” olarak yer aldı.

Nuceyfi, halen TSK unsurlarının Başika’da eğittiği ve Peşmerge ile birlikte savaşan Ninova Muhafızları’nın komutanlığını yürütüyordu.

Aralık ayında dönemin Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, TBMM’ye bilgi verirken, TSK unsurlarının Başika’ya Iraklı gönüllülere eğitim vermek için Nuceyfi tarafından davet edildiğini açıklamıştı.

Musul Harekâtı’na TSK unsurlarının da dâhil olmasını isteyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile TSK’nın Başika’daki varlığını “işgal” olarak nitelendiren Irak Başbakanı el Abadi arasında gerginlik yaşanmıştı.

Kardeşi hakkında da gözaltı kararı

Musul’un IŞİD’in eline düşmesiyle birlikte kentten ayrılan Nuceyfi, halen Erbil’de bulunuyor.

Irak mahkemesi, sadece Esil Nuceyfi hakkında değil, kardeşi Usame el Nuceyfi hakkında da gözaltı kararı çıkardı.

Erdoğan, Abadi’den önceki Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile de bir başka Sünni politikacı, Tarık Haşimi nedeniyle gerginlik yaşamıştı.

Maliki de Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapan Haşimi hakkında gözaltı kararı çıkartmış; Haşimi önce Kuzey Irak’a, oradan da Türkiye’ye kaçmıştı.