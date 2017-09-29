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Eski muhasebecisi, adına sahte fatura kesip yurt dışına kaçmış; Çağla Şıkel'in 1 milyon lira vergi borcu çıktı

Şıkel, avukatına talimat verip hukuki yollara başvurdu

29 Eylül 2017 10:55

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel'in eski muhasebecisi tarafından dolandırıldığı öne sürüldü. İddialara göre Şıkel, durumu vergi cezasının gelmesiyle öğrendi.

Habertürk'ten Serkan Öztürk'ün haberine göre ünlü sunucu, eski muhasebecisi tarafından dolandırıldı. Durumu kendisine vergi cezasının gelmesiyle öğrenen Şıkel, iddialara göre ünlü sunucunun adına sahte fatura kesildi.

Vergisini düzenli ödemesine rağmen anaparası ve faiziyle 1 milyon liraya yakın borcun çıktığını öğrenen Şıkel, o dönem çalıştığı muhasebecisinin peşine düştüğü ancak ulaşamadığı öğrenildi.

Muhasebecinin yurt dışına kaçtığını öğrenen Şıkel'in, avukatına talimat verip hakkını hukuki yollardan aramak için girişim başlattığı kaydedildi. Ünlü mankenin menajeri ve ablası Berna Şıkel, adliyeye intikal eden konuyla ilgili bilgi veremeyeceklerini söyledi.

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