Eski Muğla Valisi tutuklandı; tutuklu vali sayısı 7'ye yükseldi

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmada kapsamında eski Muğla Valisi Fatih Şahin gözaltına alındı. İstanbul'a gönderilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin, tutuklandı.
Ankara'da gözaltına alınan Şahin, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin, tutuklandı.
Şahin'le birilikte tutuklu vali sayısı 7'ye yükseldi. Aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da bulunduğu 6 vali 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.