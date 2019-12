Eski modemler çöpe..!

İnternet daha da hızlandığında ve IEEE'nin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni veri transfer protokolü 802.11n dünya standartı olarak kabul edildiğinde hızlı internet isteyen milyonlarca kullanıcı yeni modem almak zorunda kalacak.



DSL hatların yaygınlaşması ile dünyada milyonlarca kullanıcı, maksimum 125 Mbps hızını destekleyen modem kullanmaya başladı. Ancak dünyanın en büyük meslek örgütlerinden olan IEEE, (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.) bir süredir üzerinde çalıştığı yeni veri transfer protokolü olan 802.11n'ye son şeklini 2009'un ilk çeyreğinde verecek ve genel standart olarak dünyanın her yerinde kullanılacak.



802.11n, standardı, maksimum veri transfer hızını 300 Mbps'ye taşıyacak, bunun yanında eş zamanlı olarak çoklu veri iletişimi yapılmasına imkan tanıyacak. 802.11n standardını bu kadar hızlı yapan mantığın altında çoklu anten sistemi kullanılan MIMO (Multi Input, Multi Output) teknolojisi yatıyor. Evlerde kullanılan modemler, maksimum 125 Mbps hızını desteklediği için yüksek hızlı internet isteyen milyonlarca kullanıcı, internetin de hızlanmasının ardından eski modemleri "çöpe atmak" ve yeni modem almak zorunda kalacak.



Şu an piyasada 802.11n protokolünün "taslak" metinlerine göre dizayn edilmiş "Draft-N" logolu ve çok antenli bazı modem modelleri bulunsa da internet forumlarında bazı analistlerin, "muhtemel sorunlara karşın, standart kabul edilmeden modem alınmaması" yönündeki uyarıları dikkat çekiyor.



IEEE nedir?



IEEE, bilim dünyasında, mühendisliğin yaratıcılık, geliştirme, bütünleştirme, paylaştırma işlevine, elektro teknoloji ve bilgi teknolojisine, insanlığa yararlı bilimlere ve uzmanlık alanlarına katkıda bulunan kar amacı olmayan teknik bir mesleki organizasyon olarak biliniyor.



AIEE (Amerikan Elektrik Mühendisleri Enstitüsü) ve IRE (Radyo Mühendisleri Enstitüsü) topluluklarının birleşmesi ile 1963 yılında resmen kurulan IEEE, dünya genelindeki en büyük teknik organizasyonlardan birisi. 2007 yılı itibariyle 160 ülkede 375.000'den fazla üyesi bulunan enstitünün üyelerinin yüzde 35'i ABD dışında yaşamakta.



IEEE tüm dünyada Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği yayınlarının yaklaşık yüzde 25'ini tek başına yayınlamakta ve birçok elektronik cihazın standartlarını belirliyor.