Eski modeller, Fransa'nın tecavüz ve cinsel saldırı yasasının değiştirilmesini talep etti

Eski modeller, Fransız milletvekillerine, tecavüz ve cinsel saldırı mağdurlarının yetkililere ne kadar süreyle rapor vermeleri gerektiğini belirleyen yasayı yürürlükten kaldırmaları çağrısında bulundu.

Eski model Carre Otis de dahil olmak üzere kadınlar, 20 yıldan uzun süre önce Fransız model ajansları tarafından cinsel saldırıya veya tecavüze uğradıklarını iddia ettiler. Ancak Fransız yasaları, cezai takibat başlatmak için zamanlarının tükendiğini söylüyor.

"Başıma gelenlerle yüzleşmem ve insanlarla paylaşmam on yıllarımı aldı"

"Tecavüzün son kullanma tarihi olmamalı" diyen kadınlar, yasanın değişmesi gerektiğini düşünerek Fransız senatosunda ifade vermek için Paris'e gitti.

Senatör Nathalie Goulet ile yaptığı görüşmede aralarında eski modellerden Lesa Amoore, Thysia Huisman ve Laurie Marsden'in de bulunduğu kadınlar, cinsel saldırı veya tecavüzün yetkililere bildirilmesi için verilen sürenin "genişletilmesi veya tamamen yürürlükten kaldırılması" çağrısında bulundu.

Carre Otis senatörlere, Elite Model Ajansı'nın eski Avrupa başkanı Gerald Marie tarafından tecavüz edildiği iddiası hakkında "Başıma gelenlerle yüzleşmem ve insanlarla paylaşmam on yıllarımı aldı" dedi.