Eski model Amy Dorris, Trump'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi

T24 Dış Haberler

Eski model Amy Dorris, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine 1997'deki ABD Açık Tenis Turnuvası'nda cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı.

The Guardian'a konuşan Dorris, Trump'ın turnuvadaki locasının tuvaletinin önünde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Dorris, Trump'ın kendisini zorla tutup gitmesine izin vermediğini, zorla dilini boğazına soktuğunu ve vücuduna ellediğini söyledi.

Eski model, Trump'ı kendisine saldırınca itmeye çalıştığını, ancak milyarderin bunu yapınca kendini daha sıkı tutmaya başladığını ifade etti.

Trump'ın avukatları iddiaları set bir dille yalanladı.

Dorris, The Guardian'a 1997'de New York'ta geçirdiği günlerde Trump ile çekilmiş fotoğraflarını ve ABD Açık biletini de gönderdi.

2016'da Trump'a farklı cinsel saldırı suçlamaları yöneltilirken kendi yaşadıklarını da paylaşmayı düşündüğünü ifade eden Dorris, daha sonra bunun ailesine zarar verebileceğinden korkup vazgeçtiğini ifade etti.