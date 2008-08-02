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Yaşam

Eski mobilya ile yenilik

Evinizi yenilemek için mobilyalarınızın da yeni olması gerekmiyor. Bunu sahip olduğunuz mobilyalarla da yapabilirsiniz.

02 Ağustos 2008 03:00

Evinizi yenilemek için mobilyalarınızın da yeni olması gerektiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sahip olduğunuz mobilyaları yenileyerek yaşam alanlarınızı da yenileyebilirsiniz.
Kullanılmış mobilyalar kendi sanatınızı icra ederken daha özgürce çalışma olanağı sağlar. Örneğin siz vernikli mobilyalardan hoşlanmıyorsanız boyadığınız sehpanızı verniklemeden
de kullanabilirsiniz. Sıkıldığınız zaman boyayı kazıyabilir ve mobilyaya eski bir görünüm kazandırabilirsiniz.
Sandalyelerinizi yenilemek istediğinizde mobilya kısmına akrilik boya uygulayabilir, üzerine mat cila sürebilirsiniz. Ayrıca koyu renkli bir mobilyayı yenilerken alta bir kat astar atarak üzerine açık renk boya uygulayabilirsiniz. Sandalyenizin oturma pedi kumaşsa yapıştırıcı ya da zımba ile yeni siz de bir yüz kaplayabilirsiniz.
Komodin, şifoniyer gibi çekmeceli üniteleri yenileyerek yaşam alanlarınızda pratik yoldan yeni bir odak noktası yaratabilirsiniz. Çekmeceler kolaylıkla çıktığından kapaklara boya uygulayabilirsiniz. Ayrıca çekmece kapaklarına kolaj çalışmaları yapabilir ya da duvar kağıtlarıyla kaplayarak mobilyanıza yepyeni bir görünüm kazandırabilirsiniz.

Mobilyalarınızı yenilemenin kolay yolları

● Şablon ve stenciller (Grafikte eski maskeleme tekniği) yardımıyla mobilyalarınızın üzerine desen ekleyebilirsiniz. Bunun için stencil, sünger ve suda çözünebilir türden bir boyaya sahip olmanız yeterlidir. Örneğin akrilik boyalar kullanım kolaylığı sağladığı için tercih edilebilir.
● Mobilyalarınıza antika görünümü verebilirsiniz. Mobilyanın üzerine bir kat astar attıktan sonra üzerine boya sürün. Daha sonra bir bez yardımıyla köşe ve kenarlara sürdüğünüz boyayı silin, bu şekilde eski mobilyalara antik ve “yeni” bir görünüm kazandırabilirsiniz.
● Mobilyalarınızı kişiselleştirebilirsiniz. Çalışma masanızın üzerini boyayabilir, ayakkabılığınızın üzerini ayakkabı şablonlarıyla renklendirebilirsiniz.
● Mobilyalarınızın üzerini mozaik, kırık buzlu cam ya da ayna parçaları ile süsleyebilir, böylece ilgi çekici bir görünüm yaratabilirsiniz.

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