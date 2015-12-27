Eski MİT’çi Öneş: Öz yönetim,demokratik bir anayasa içerisinde düşünebilecek bir meseledir

Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş, Diyarbakır’da dün yapılan Demokratik Toplum Kongresi’nde (DTK) konuşulan öz yönetim sürecini değerlendirirken “Öz yönetim, parlamento bünyesinde tartışılarak toplumsal katmanlarda tartışılarak toplumsal uzlaşma ile demokratik bir anayasa içerisinde düşünebilecek bir meseledir“ dedi.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre Hükümetin HDP’yle önceden belirlenen görüşmesinin yapılmayacağını açıklamasının sonuçları bakımından düşündürücü olduğunu söyleyen Öneş, ortada sadece hendekler ve bir terör meselesi olmadığını anlattı. Öneş, “Gerek hükümet kanadının gerekse Kürt siyasetinin Meclis’te temsil edilen kanadının tutumları ihtiyaç duyulan siyasi çözüm için bir umut da vaat etmiyor” diye konuştu.

“Siyaset devre dışı kalırsa, sonuçları ne olur” sorusuna yanıt veren Öneş, şu görüşleri kaydetti: “Malesef siyasetin devre dışı kaldığı bir süreçte silahlı çatışmaların yükseleceği ve Ortadoğu’daki gelişmelerle birlikte bu gelişmelerin siyaseten hangi yönde evrileceği konusunda ciddi kaygılar duymamız gerekiyor. Ortadoğu’daki yeniden şekillendirme çalışmaları bu konuda Kürt siyasetini ayrıştırıcı şekilde araçsallaştırararak çeşitli istikametlere sevk edebilir.”

“Yani Kürtlerin bölünmesini mi kastediyorsunuz” sorusu üzerine Öneş, “Evet. Topluma rağmen çözümsüz siyasetler böyle bir süreci, ayrışmayı ortaya çıkarabilir, başlatabilir. Böylesine bir ayrışma elverişsiz sosyal politik-psikolojik gelişmeler içerisinde yeni riskleri karşımıza çıkarabilir” dedi.

“Özyönetim, parlamento bünyesinde tartışılarak toplumsal katmanlarda tartışılarak toplumsal uzlaşma ile demokratik bir anayasa içerisinde düşünebilecek bir meseledir” diyen Öneş, böylesine tartışmaların silahın gücüyle dayatmasıyla olmasının mümkün olmadığını vurguladı. Önce ateşkesin sağlanması gerektiğine işaret eden Öneş, iktidarla HDP arasındaki bu sıcak çatışmanın artmasının çözümü zorlaştıran bir mesele olduğunu vurgularken, CHP’ye de “Bu gelişmeler karşısında daha somut adımlarla daha çözümleyici adımlarla daha güçlü şekilde devreye girme ihtiyacı var. Siyasi tansiyonun düşürülmesi gerekir” çağrısını yaptı.