Eski MİT'çi Mehmet Eymür: Aydınlık hareketi solu bitirmek için kuruldu!

MİT Kontrterör Dairesi eski Başkanı Mehmet Eymür, Aydınlık hareketinin solu bitirmek için kurulduğunu ve Doğu Perinçek’in Abdullah Öcalan’la Bekaa’da çekilen fotoğraflarını kendisinin servis ettiğini iddia etti.

CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlanan, Mehmet Eymür “Fethullah Gülen örgütlenmesinin bir eşi de bu Aydınlıkçılardır. Bunlar da sola karşı kurulmuş, solu bitirmek için kurulmuş bir örgüttür. Bunların 1972 senesinde ev ev arandığı zamanda bunları biz bir İngiliz’in evinde yakaladık. Bunların her şeyini ben iyi bilirim. Doğu Perinçek’in PKK’yı ziyaretindeki resimleri de ben bastırdım. Onun için onların bir göbek acısı var zaten.” dedi.

Mehmet Eymür'ün bu açıklamalarına Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten 7 gündür bir cevap gelmedi.