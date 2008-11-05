Eski MİT'çi Eymür soyuldu

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür temizlikçisi tarafından soyulduğu iddiasıyla polise başvurdu.

Eymür, bir hafta önce 3 bin Euro'yu kilitli olmayan şifonyerin üst gözüne koyup evden ayrıldığını, döndüğünde 2 adet 500 Euro'nun yerinde olmadığını öne sürdü. Maslak Sheraton Otel'de danışman olduğunu belirten Eymür, parayı aldığını düşündüğü hizmetçisi Talia A.'dan (28) şikâyetçi oldu. Suçlamayı reddeden Talia A. hakkında kamu davası açıldı. Talia A., 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.





