Eski MİT'çi Eymür iki suikast girişimi için MİT'i suçladı

Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu Türkiye’nin Gündemi programına telefonla bağlanan eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı, Ergenekon davasından hapis yattığı sırada cezaevinde kalp krizi geçirerek ölen eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nu, HADEP Genel Başkanı olduğu dönemde Murat Bozlak’ı öldürmek için suikast hazırlamakla suçladı.

Eymür, o sırada amiri olduğu Kozinoğlu’nun suikast hazırlığını kendisinin ortaya çıkardığını ve “uyarı” ile cezalandırdığını söyledi. Eymür, “Bir siyasi parti başkanına suikast hazırlığı yapmasına rağmen neden MİT’ten atılmadığı ve yargılanmadığı” sorusuna ise, “Benim yetkim bu kadardı. Bu soruya üslerim olan Şenkal Atasagun ve Sönmez Köksal yanıt vermeli” diye cevap verdi.

Eymür, eski İHD Başkanı Akın Birdal’a yönelik suikast girişiminin ardında ise eski MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun’un bulunduğunu ileri sürdü.

Mehmet Eymür kimdir?

1943 İstanbul doğumlu olan Mehmet Eymür 9 Mart 1971 darbe teşebbüsünden sonra MİT’te Hiram Abas’la birlikte Ziverbey’de 1. Ordu Komutanı Orgeneral Faik Türün’ün emrinde çalıştı. Kızıldere ve Ulaş Bardakçı’nın katledildiği operasyonlara katıldı. 1975’te Ankara MİT Bölge Dairesi Başkanlığı Takip Şube Müdürlüğü de yapan Mehmet Eymür, 1980’de Bulgaristan’a gittikten sonra 1982’de Kenan Evren’in damadı Erkan Gürvit tarafından Köşk’e çağırıldı. ASALA’ya karşı eylemlerde görevlendirildi.

Türkiye’ye geri döndükten sonra Mardin MİT Bölge Müdürlüğü’ne getirildi. Daha sonra Ankara’da Kontrespiyonaj Dairesi içinde kurulan Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’ne tayin edildi. Başkan yardımcılığı görevine getirildikten sonra 1984’te Genelkurmay Başkanlığı’ndan alınan izinle Babalar Operasyonu’nu başlattı.

Abdullah Çatlı’nın istihbarat amaçlı kullanıldığını ancak daha sonra kontrolden çıkıp kendisini bile görevden aldırmak istediğini ileri sürdü. MİT görevlisi Tarık Ümit’in kaçırılmasının ardından Mehmet Ağar’ı aradığını ve serbest bırakılmasını söylediğini açıkladı. Ergenekon çetesine sızan Tuncay Güney’in de MİT Kontrterör Dairesine bilgi aktardığı öne sürülmektedir.

70’li yılların başında girdiği MİT’te Alaattin Çakıcı’nın yakalanmasının ardından Washington’dan merkeze çağırıldı. Emeklilik kararına direnince MİT Yasası’nın 19. Maddesi işletildi ve Mesut Yılmaz’ın onayıyla Şeker Fabrikaları’na müşavir olarak atandı. Daha sonra emekliye ayrılarak Washington’a yerleşen Eymür, en son İnternet’te açtığı sitede yaptığı açıklamalarıyla gündeme geldi.

Mehmet Eymür, 2000’de bir gazeteye verdiği demeçte, Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım konusunun MİT’le değil kendisiyle özdeşleştirilmesinden rahatsız olduğunu belirterek, “Teşkilatın elemanları arasında yüzlerce Yeşil var. Yeşil önce de vardı, yetkililer ne derse desinler, bundan sonra da olacaktır” dedi.

Mehmet Eymür hakkında, e-posta yoluyla ve açtığı web sitesindeki açıklamaları nedeniyle basına “Devletin gizli sırlarını ifşa etmek” suçundan soruşturma başlatıldı. Sitede yer alan bilgiler üzerine MİT, Eymür hakkında Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi’ne suç duyurusunda bulundu. DGM Savcılığı yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Cumhuriyet Savcısı Kasım Hacıkamiloğlu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Eymür’ün adres tespiti ve kimlik bilgileri için Başbakanlığa yazı gönderildi.