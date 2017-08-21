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Eski MİT'çi Enver Altaylı'ya FETÖ gözaltısı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - MİT eski mensuplarından 73 yaşındaki Enver Altaylı, Ankara merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde gözaltına alındı

21 Ağustos 2017 18:40

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - MİT eski mensuplarından 73 yaşındaki Enver Altaylı, Ankara merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Antalya\'nın Manavgat İlçesi\'nde gözaltına alındı.
Manavgat\'ın Evrenseki Mahallesi\'nde oturan Enver Altaylı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında cuma günü sabah saatlerinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Enver Altaylı\'nın evinde kapsamlı arama yapan polis ekipleri, bazı basılı ve dijital malzemelere el koydu. MİT eski mensubu Enver Altaylı, sorgulanmak üzere Ankara\'ya götürüldü. Enver Altaylı\'nın, FETÖ\'nün 1980\'li yılların başındaki yapılanması ve FETÖ okullarının kurulmasıyla ilgili sorgulanacağı belirtildi.

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