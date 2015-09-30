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Eski MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun, Tuncay Özkan'ı arayıp Televole'nin kaldırılmasını istemiş

Tuncay Özkan, Kanal D Genel Yayın Yönetmeni olduğu 2000 yılında Şenkal Atasagun'un kendisini aradığını söyledi

30 Eylül 2015 18:18

MİT eski Müsteşarı Şenkal Atasagun'un 2000'de  Kanal D Genel Yayın Yönetmeni olan Tuncay Özkan'ı arayarak Televole ve benzeri magazin programlarının kaldırılmasını istediği ortaya çıktı.

Halk TV'deki "Şimdiki Zaman" programına katılan Tuncay Özkan, "MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun bana telefon etti. ‘Televole’ programının yayından kaldırılması için" diyerek, Atasagun'un kendisine "Batman’da 60 kadın intihar etti bu programlar yüzünden. Öyle bir erozyona uğratıyor ki toplumu, bu programı kaldıramaz mısınız?" dediğini aktardı.

 

'Komünist olurdum'

 

Şenkal AtasagunTuncay Özkan'ın verdiği bilgiye göre Atasagun telefon görüşmesinde şunları söyledi:

"Altı çocuğu olan, evine ekmek götüremeyen birisiniz. Akşam televizyonunuzu açtığınızda ‘Televole’ programlarında 60 kişinin nasıl yaşadığını görüyorsunuz. Siz olsanız ne düşünürsünüz? Ben bu durumda olsam belki de komünist olurdum"

 

Balbay'ın günlüklerine de girmişti

 

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay da günlüklerinde 2003 yılında MİT Müsteşarı Atasagun'un magazin programlarında kendisini uyardığını yazmıştı:

"13 Haziran Cuma saat 20.00'de Marmara Köşkü'nde yemek.  
Katılımcılar: İlhan SELÇUK, İbrahim YILDIZ, Cüneyt ARCAYÜREK, Mustafa BALBAY, Şenkal ATASAGUN, Cevat ÖNEŞ, Emre BAŞER, Cem KOCA  

Önce Marmara Köşkü'nün bahçesinde 30-40 dakika oturma. Etrafta çam ağaçları, iğne yapraklı ağaclar, kuş sesleri.  

Burada genel konulara giriş. Atasagun, yemeğin ana amacının medyanın durumunu tartışmak olduğunu söylüyor devam ediyor sizinle bir sorunumuz yok. En sorumlu gazetesiniz ama, özellikle televizyon kanallarındaki magazin programları ürkütücü. Büyük kentlerin varoşlarında değişik yankılar yapıyor. Terör örgütlerine giden gençlerin bir nedeni de bu hayatı yaşayanlardan intikam almak. Bu durum yakın gelecekte, varoşlardan kent merkezlerine çıkışları getirebilir. Televizyon temsilcileriyle konuşuyoruz. Hepsi, çok haklısınız ama, halk bunu istiyor diyor. Ya da rekiplerimiz magazin programını kaldırırsa biz de kaldırırız diyor. şimdi o noktadayız...' 

 

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