Eski MİT Müsteşarı: Oslo ve Habur ihanet değildir; dağdakilerin önüne düzgün bir yol haritası koyamadık

MİT Müsteşarlığı görevini yaparken çözüm süreci konusunda önemli rol üstlendiği düşünülen Emre Taner, TBMM’de 15 Temmuz darbe girişimini aydınlatmak için kurulan komisyona bilgi verdi. MİT görevlileriyle PKK yöneticileri arasında 2009'da başlayan ve 2011'de kamuoyuna sızdırılan Oslo görüşmeleriyle ilgili kritik açıklamalar yapan Emre Taner, "Oslo ihanet değildir, her yerde sapına kadar savunurum. Kanın durdurulması için yapıldı. Dağdakilerin önüne somut ve düzgün bir yol haritası koyamadık" dedi. 34 PKK'lının 2009'da örgüt lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla Habur Sınır Kapısı'ndan girerek teslim olmasıyla ilgili de konuşan Emre Taner "Habur ihanet değildi. Çözüm sürecinin sonlanmasında çözüm sürecinin olmasını istemeyenler vardı. Başkalarının elinde enstrüman haline gelmişti" ifadelerini kullandı. Emre Taner, "Diyarbakırlı olduğum için KCK’lı olduğum kumpası kuruldu" dedi.

Taner, komisyonda ilk gelen bilgilere göre şu ifadeleri kullandı:

- Diyarbakırlı olduğum için KCK’lı olduğum kumpası kuruldu..

- Oslo sürecini yabancılar Kürt meselesini oyuncak yapmasın diye girdik. O dönemde farklı ülkelerin Kürt meselesiyle yakından ilgilendiğini ve Türkiye’nin dışarıdan baktığını, buna izin vermemeleri gerektiğini söyledim iktidara. Müzakereler sonucunda Oslo’ya karar verdik. Yabancı istihbarat girdi, onları saf dışı bırakıp bizim girmemiz gerektiğini ifade ettim.

- Oslo ihanet değildir, her yerde sapına kadar savunurum. Kanın durdurulması için yapıldı. Dağdakilerin önüne somut ve düzgün bir yol haritası koyamadık. Habur ihanet değildi. Çözüm sürecinin sonlanmasında çözüm sürecinin olmasını istemeyenler vardı. Başkalarının elinde enstrüman haline gelmişti.

- Yabancı ülkeler uluslararası bir konferansta Kürt meselesini çözmek istiyorlardı, bunun önüne geçmek istedik.