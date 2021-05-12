Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Öneş, Sedat Peker'in iddiaları için konuştu: TBMM komisyon kurmalı

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Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı videolarda ortaya attığı iddiaların soruşturulması gerektiğini belirterek, "En önemli şey, bu organize faaliyetlerle siyasetin bağlantısı var mıdır, yok mudur meselesi." diye konuştu.

Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları konusunda savcılıkların harekete geçmemesini değerlendirirken, “Devletin bağımsız yargısının bu meseleleri kamu güvenliği için ya da birey haklarını koruyabilmeleri için talimat almadan soruşturması lazım. 90’lı yıllarda Susurluk meselesi gibi olaylara baktığımızda o tarihte de eksik demokrasimiz vardı ama TBMM’de sonuca bir komisyon kurulabilmiş, somut raporlara rağmen sonuca ulaşılmamıştı.



Şeffaf bir devlet yönetiminin bulunmayışı sorunlu siyasetle, organize suç örgütlerinin bağlantılı olduğu ya da olabileceği ihtimallerini ortaya çıkartıyor. Otoriterleşen bir yönetim biçiminin bu tip organizasyonlardan yardım alma, toplumu baskı altına alma şeklinde bazı menfaatler umduğu gibi şüpheler karşımıza çıkıyor. Demokratik bir ülkede bunlar sürüncemede kalmaz. Demokratik bir ülkede 90’larda başlayan bir olayın 2021’de sürmesi gibi bir durumla karşılaşılmaz” dedi.



Öneş, TBMM’nin komisyon kurarak iddiaları araştırması gerektiğini belirtti.

"En önemli şey, bu organize faaliyetlerle siyasetin bağlantısı var mıdır, yok mudur meselesi"

Gazeteci Murat Yetkin’in YouTube kanalına konuk olan Öneş, Peker’in videolarını ve suçladığı Mehmet Ağar’ın yaptığı açıklamaları değerlendirirken, şunları söyledi: "Sedat Peker, iktidar yanlısı bir görüntü verirken, yurtdışına çıkışı ile birlikte Çakıcı olayının ön plana çıkması dikkati çeken bir olay. Organize suç örgütleri arasındaki bir çıkar çatışması, karşılıklı birbirlerini tasfiye olayı da gündemde olan, araştırılması gereken bir meseledir.



En önemli şey, bu organize faaliyetlerle siyasetin bağlantısı var mıdır, yok mudur meselesi. Ancak böylesine görüntülerin verildiği bir ortamda, muhalefe yönelik saldırıları, akademisyenlere yönelik baskı altına alıcı tehditler yapıldığını gördük, ana muhalefet partisi liderinin linç edilmek istenildiğini gördük.



Organize suç örgütü liderlerinin devlet yanlısı gibi davrandığını gördük. Birçok değerli gazetecinin saldırılara uğradığını gördük. Bunlar arasında böyle bağlantı var mıdır, yok mudur? Bunlar hep tartışıldı ama cevaplandırılması gereken şeyler. Kesinlikle soruşturma konusu yapılması gerekiyor.”



Öneş, 1990’lardan günümüze kadar uzanan ilişkiler ağı ile ilgili olarak Yetkin’in sorularını yanıtladı.



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