Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş: Libya'da MİT'in faaliyet gösterdiği iktidar yanlısı medya tarafından açıklandı

Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş, MİT yasasını ihlal ettikleri gerekçesiyle gazetecilerin tutuklanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öneş, "Libya'da gösterilen bir faaliyet ve kurulan ilişkilerin deşifresi bu haberle söz konusu değildir. Libya'da, MİT'in faaliyet gösterdiği hususu devletin en yetkili yöneticileri ve iktidar yanlısı medya aracılığıyla önceden açıklanmış ve tartışılmıştı" dedi.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Öneş, “Olay ve MİT mensuplarının isimleri TBMM'de bir milletvekili tarafından açıklanmış ve kamuoyu bilgi sahibi olmuştur. Manisa'da cenaze töreni açık olarak yapılmış, gizlilik kuralı uygulanmamıştır. MİT Başkanı tarafından da çelenk gönderilmiştir. Başkanın veya yardımcılarının katılıp katılmadığını bilemiyorum." diye konuştu.

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