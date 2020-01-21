Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e yazılmış mektuplar çıktı

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, emekli olduktan sonra FETÖ’nün kumpas davasında tutuklandı. Ergenekon Davası’nda müebbet hapse mahkum edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin 26. Genelkurmay Başkanı Başbuğ, 26 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Ergenekon kumpası deşifre olunca Başbuğ hakkındaki dava düştü.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, Altaylı bir başka mektubunda ise kumpas davasında tutuklanan ve cezaevinde şüpheli biçimde hayatını kaybeden eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'na yönelik hedef gösteren ifadeler kullanıyor. Altaylı, “Şenkal Atasagun'un Özbekistan görevlisi olarak çalışan Kaşif Kozinoğlu, terfi ettirilmiş ve merkezi Taşkent'deki Orta Asya İstihbaratının başına getirilmiştir. Okulların kapatılma sürecinde en büyük ihanet payı, adı geçen bu şahsa aittir” diyor.

Altaylı, MİT'in de 'FETÖ' iltisaklı 20 personelini izlemeye aldığını ve bu işin arkasında Kozinoğlu'nun olduğunu belirterek, “Başbakan, Müsteşar nezdinde teşebbüste bulunarak, Kozinoğlu'nun etkisiz hale getirilmesini ve 20 görevliyle ilgili izlemenin durdurulmasını temin edebilir. Ancak Başbakan'ın böyle bir inisiyatif kullanacağı kanaatinde değilim” diyor.

Eski MİT Mensubu Enver Altaylı ve damadı Metin Can Yılmaz, darbe girişimi sonrasında 'FETÖ'den ihraç edilen eski MİT mensubu Mehmet Barıner'i, yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla Ağustos 2017'de FETÖ'den tutuklanmıştı. İddianamede Altaylı'ya “casusluk ve örgüt yöneticiliği” suçundan 35 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.