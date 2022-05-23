Eski MİT’çi Cevat Öneş, siyasi suikast iddialarıyla ilgili ifade verdi

Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş, "siyasi suikastlar olabileceği" iddiasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ‘tanık’ sıfatıyla ifade verdi.Öneş, “Yargı ve parlamento bakımından gecikmeden bu iddialar ile ilgili araştırma yapılması gerektiğini, konunun hassasiyetini koruduğunu belirttim” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti lideri Meral Akşener’in siyasi suikastlar ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Öneş, “Siyasi suikast veya saldırı olabilir. Özellikle ekonomik şartların ağırlaştığı, çok geniş yoksulluk ve açlık sorununun yaşandığı, sığınmacılar sorununun olduğu böyle ortamlarda riskler artar. Son olarak Bursa ve Urfa’da canlı bombaların yakalandığına dair İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Böylesine bir kontrolsüz sığınmacının bulunduğu bir ortamda bu her zaman tartışıyordu. Uyuyan hücreler var mıdır? Yoktur diyemeyiz. O halde böylesine kaotik bir ortamda böylesine uygunsuz yapılar risk yaratabilecek durumlar ortaya çıkarabilir” demişti.

Öneş, yaptığı açıklamaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. BirGün'de yer alan habere göre, resen başlatılan soruşturmada tanık olarak ifade veren Öneş, “Gündeme ilişkin bir konu olması sebebi ile bahse konu açıklama ile görüşlerimi dile getirdim. Devletimizin 90’lı yıllarda siyasi cinayetler sebebi ile çok sıkıntılar yaşadığını, bu olayların tekrar etmemesi gerektiğini, Türkiye için hassas bir konu olduğunu idari bakımdan, yargı bakımından ve parlamento bakımından gecikmeden bu iddialar ile ilgili araştırma yapılması gerektiğini, Türkiye’nin yaşadığı iç ve dış sıkıntılar sebebi ile konunun hassasiyetini koruduğunu belirttim. Benim kesinlikle herhangi bir siyasi lidere, diplomata, devlet görevlisine herhangi bir kimse ya da grup tarafından siyasi suikast yapılacağına ya da yapılma ihtimaline dair bilgim ve görgüm yoktur” dedi.