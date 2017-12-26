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15 Temmuz Darbe Girişimi

Eski milli futbolcu Uğur Boral FETÖ itirafçısı oldu

Boral, 2003 yılında Gençlerbirliği'nde oynadığı dönemde FETÖ ile tanıştığını söyledi

26 Aralık 2017 06:46

FETÖ’nün futbol yapılanması soruşturmasında gözaltına alınan eski milli futbolcu Uğur Boral itirafçı oldu. İfadesinde isimleri isimler veren Boral, adli kontrolle serbest bırakıldı. Boral’ın Bank Asya’ya 950 bin lira yatırdığı belirlendi.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre FETÖ/ PDY’nin futbol yapılanmasına ilişkin yürütülen operasyonda daha önce gözaltına alınan eski Milli futbolculardan Ömer Çatkıç ile Zafer Biryol tutuklanırken, Bekir İrtegün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İtirafçı olduğu belirtilen eski futbolcularla ilgili soruşturmayı yürüten polisin, geçtiğimiz günlerde bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta da oynayan Uğur Boral’ı gözaltına aldığı ortaya çıktı. 7/25 Aralık sürecinde örgütün talimatı üzerine, FETÖ’nün kapatılan kurumlarından Bank Asya’ya 950 bin lira yatırdığı belirlenen Boral’ın gözaltına alındıktan sonra itirafçı olarak ifade verdiği öğrenildi.

Futbolcuların isimlerini verdi

Uğur Boral’ın ifadesinde, 2003 yılında Gençlerbirliği’nde oynadığı dönemde FETÖ/PDY ile tanıştığını, düzenlenen çeşitli sohbet toplantılarına katıldığını söylediği belirtildi. Boral’ın kendi döneminde katıldığı çok sayıda sohbette yer alan futbolcuların adını da tek tek verdiği öğrenildi. Boral’ın itiraflarında önemli futbolcuların adının geçtiği öne sürüldü. Boral’ın itirafları doğrultusunda FETÖ’nün spor yapılanmasına yönelik yeni operasyonların yapılabileceği belirtildi.

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