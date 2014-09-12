Eski Milli Eğitim Bakanı Nimet Baş eğitime 'şirket'le dönüyor

Eski Milli Eğitim Bakanı Nimet Baş, akademisyen Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartıran ile bu hafta ortak yeni bir şirket kurdu. Eğitim sektöründe faaliyet gösterecek olan şirketin hisseleri yüzde 50-50 olarak belirlendi. Dr. Vatanartıran, kurdukları şirketin daha çok danışmanlık alanında hizmet verebileceğini söyledi. Şirketin faaliyet konuları arasında okul kurmak da bulunuyor.

BOS Eğitim Denetim ve Değerleme Hizmetleri A.Ş. isimli şirketin İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) kaydı 2 Eylül günü yapıldı. Şirketin sermayesi 50 bin TL olarak belirlendi. Şirket kuruluş sözleşmesinde taraflar eşit hisseye sahip. İTO’ya kaydı ‘Eğitim’ meslek grubunda yapılan şirketin faaliyet konusu 18 başlık altında belirlendi.

Faaliyet alanı geniş

Dinçer Gökçe’nin Hürriyet’teki haberine göre, anılan faaliyet konularının ilki şöyle belirlendi:

“Ülkemizin eğitim bakımından daha üst bir düzeye erişmesini temin amacı ile ve yine bu konuda uğraş veren resmi teşekküllere yardımcı olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığından ve ilgili olan kurumlardan gerekli izinlerin alınması kayıt ve şartı ile Ana Okulu, özel okullar, İlk, orta ve hazırlık okulları, hazırlık liseleri, meslek okulları, meslek liseleri, endüstri meslek liseleri, teknik liseler, Teknik Meslek liseleri, Üniversite ve yüksekokullar ve her seviyede eğitim ve öğretim kademesine hizmet edebilecek ve ihtiyaçlara cevap verebilecek özel okullar açmak, işletmek ve bu okullarda öğretim görecek öğrencileri bilimsel metotlarla en iyi şekilde eğitim hizmetleri vermek.”

‘Bir okul girişimi değil’

Bahçeşehir Üniversitesi’nin Washington’da kurduğu yeni üniversitenin kurucu rektörü de olan Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartıran, Hürriyet’in sorusu üzerine yeni kurulan şirketin faaliyet alanının henüz belirlenmediğini ifade etti. Eski bakan Baş ile geçmişe dayanan bir tanışıklığının olduğunu ifade eden Vatanartıran “Şirket aktif olarak faaliyete geçmedi. Nimet hanımın eğitimdeki tecrübeleri ortada. Ben de öyle… Değişik bir şeyler yapmak istiyoruz. Daha net bir projemiz yok. Ama okulculuk değil. Daha çok danışmanlık hizmetleri olabilir. O tarz işler olabilir. Eğitim ile ilgili Türkiye’de yapılacak çok şey var. Ancak şunu söyleyebilirim bir okul girişimi değil” şeklinde konuştu.

İlk kadın Milli Eğitim Bakanı

3 Kasım 2002 seçimlerinde AKP'den İstanbul milletvekili olarak seçilen Baş, 59. ve 60. hükümetlerde Devlet Bakanlığı yaptı. Haziran 2005'te Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine atanan Baş, Temmuz 2007 seçimlerinde yeniden AKP'den İstanbul milletvekili seçildi. Uzun süre kabinenin tek kadın bakanı olarak görev yapan Baş, Mayıs 2009-Haziran 2011 döneminde Milli Eğitim Bakanı oldu. Bu atama ile ilk kez Milli Eğitim'e bir kadın bakan olarak atanmış oldu. Baş halen AKP İstanbul milletvekili olarak Meclis'teki görevini sürdürüyor.