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Politika

Eski Milletvekilli Ezman toprağa verildi

17 Nisan 2009 18:34

Bingöl eski Milletvekilli Hasan Celalettin Ezman toprağa verildi.

Hasan Celalettin Ezman için, TBMM'de tören düzenlendi. Törene, Ezman'ın yakınları, TBMM Başkanı Köksal Toptan, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, CHP Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay ile çok sayıda eski ve yeni milletvekili katıldı.

Ezman'ın cenazesi, Kocatepe Camii'nde kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bingöl'ün Kığı ilçesinde 1925 yılında doğan Ezman, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 15 ve 16'ıncı dönem Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Ezman, 6 çocuk babasıydı.

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