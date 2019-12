-Eski milletvekili Zengin vefat etti ANKARA (A.A) - 10.11.2011 - Eski Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bahri Zengin, vefat etti. Has Parti'den yapılan yazılı açıklamada, bir süredir kanser tedavisi gören eski Saadet Partisi İstanbul Milletvekili, Has Parti GİK Üyesi ve yazar Zengin'in Ankara'da vefat ettiği belirtildi. Zengin'in cenazesinin cuma günü Ankara'dan kaldırılacağı ve cenaze namazının kılınacağı caminin daha sonra duyurulacağı kaydedildi. -Zengin'in özgeçmişi- Zengin, 1942'de Kilis'te doğdu. İTÜ Makine Fakültesi mezunu olan Zengin, Delft Teknik Üniversitesinde ''Sanayi Yönetimi ve Bölgesel Kalkınma'' alanında ihtisas yaptı. Doktorasını İTÜ'de tamamlayan Zengin, Devlet Planlama Teşkilatında uzman olarak çalıştı. Sanayi Bakanlığında genel müdürlük de yapan Zengin, MKEK Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyeliği ile Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanlığı görevlerini de sürdürdü. Mavera dergisini kuran ve genel yayın yönetmenliğini yapan Zengin, Saadet Partisinden İstanbul milletvekilli seçildi. Has Parti'nin kurucularından olan Zengin, partinin GİK üyesiydi.