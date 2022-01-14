Milliyetçi hareketin sembol isimlerinden Sazak, "Ahlakımız, ekonomimiz yok ediliyor" diyerek MHP'den istifa etti

Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün çevresindeki isimlerden Emin Sazak'ın torunu, 12 Eylül öncesinde Gümrük ve Tekel Bakanı iken öldürülen ve milliyetçi hareketin sembol isimlerinden Gün Sazak'ın oğlu, 21. dönem milletvekili Süleyman Sazak, "Ahlakımız, ekonomimiz yok ediliyor" diyerek MHP'den istifa etti.

Sazak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk milliyetçisinin, yegane hassasiyeti bölücü terör mü? Dilimiz, töremiz, ahlakımız, estetiğimiz, ekonomimiz yok ediliyor, ne gam. MHP üyeliğinden istifa ettim, saygılar." ifadesini kullandı.

halktv.com.tr'dan Seyhan Avşar'a da konuşan Sazak, "Ülkenin gidişatını her anlamda beğenmiyorum. Beğenilecek bir tarafı yok. Ahlaki olarak da, siyasi olarak da, ekonomik olarak da beğenilecek bir tarafı mı kaldı? Milliyetçi Hareket Partisi’nin buna destek vermesi beni çok üzdü" ifadelerini kullandı.

"Bir insan için baba partisinden bir anda istifa etmek kolay bir şey değil"

2002 yılından beri MHP’ye hep muhalefet ettiğini aktaran Süleyman Sazak şu ifadeleri kullandı:

“Bunu da her zaman ortaya koydum. Bir insan için baba partisinden bir anda istifa etmek kolay bir şey değil. 2 gün evvel E-Devlet üzerinden istifa ettim. Ancak biraz düşündüm ne yapmam gerektiğini. İstifa öncesi de sonrası da benim herhangi bir parti ile bağlantım olmadı.

Memleketin gidişatı bir tavır koymayı gerektirdi. Türk milliyetçiliğinin nasıl olması gerektiğiyle ilgiliydi tavrım. Ahlaki, hukuki, siyasi ve ekonomik olarakta ülkede beğenilecek bir durum kalmadı. Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu duruma destek olmasını anlayamıyorum. Partinin sahibi olanlardandım. Ancak baktım ki sahipliğimiz kalmamış. Bazı şeyler tanıdığım kimse kalmadı. Partiyi boşalttılar"

İyi Parti'ye geçmeyi düşünüyor mu?

“İyi Parti’ye geçmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Şu an emekli bir insanım bir şey yapar mıyım bilmiyorum. Planım yok”; “Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’tan size bir teklif gelirse nasıl bir adım atarsınız?” sorusuna da “Mansur arkadaşım. Gel beraber gezelim derse tabiki destek olurum” yanıtını verdi.