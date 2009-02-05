Eski milletvekili oğlunu öldürtmüş

Eski CHP Ankara Milletvekili Osman Ceren’in, 14 yıl önce bir cinayete kurban giden oğlu Tacettin Ceren’in ölümündeki sır perdesi kalktı. Dedektifler, Osman Ceren’in 150 lira vererek oğlunu öldürttüğünü ortaya çıkardılar.





Bir süredir faili meçhul olayları ele alan emniyet 18 Haziran 1995’te Çankaya Dikmen’deki evinde kafasına kurşun sıkıldıktan sonra bıçaklanarak öldürülen Tacettin Ceren’in (46) cinayet dosyasını da yeniden açtı. 1973-1978 yılları arasında milletvekilliği yapan Osman Ceren’in oğlu olan Tacettin Ceren’in evinden alınan parmak izleri, emniyetin güncellenen yeni sisteminde yeniden kontrol edildi. Parmak izlerinden biri, 2005’te ruhsatsız silah bulundurmaktan gözaltına alınan Demirhan Ç.’ye (60) ait olduğu belirlendi. Polis, bu kişiyi Kırıkkale’de gözaltına aldı. Demirhan Ç., emniyette verdiği ifadede, 14 yıldır vicdan azabı çektiğini belirterek şunları söyledi:



"Eski milletvekili olan babası Osman Ceren, kardeşi Fahrettin Ceren ile birlikte köye geldi. Bana o dönemin parasıyla 150 TL vererek, ’Oğlumu öldüreceksin’ dedi. Fahrettin’le birlikte Tacettin’in evine gittik. Yanımıza içki ve meze aldık. Bir süre üçümüz sohbet ettikten sonra Tacettin alkolün etkisiyle sızdı. Ben tabancayla kafasına bir el ateş ettim. Amcası Fahrettin, ’ölmemiş olabilir’ diyerek bıçağı 4-5 kere sapladı. Ardından Osman Ceren eve geldi. İçki masasını topladı ve eve kimse gelmemiş gibi polisi aradı. Tacettin’in öldürülmesi tamamen aile meclisi kararıyla olmuştu. Bu olay bir gün bile aklımdan çıkmadı. Her namaz kılışımda Tacettin’i öldürdüğümüz an gözümün önüne geldi."



Polis baba Osman Ceren’in beş yıl, amca Fahrettin Ceren’in ise üç yıl önce hayatını kaybettiğini belirledi. Katil tutuklandı.

