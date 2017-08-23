Eski milletvekili Nevzat Korkmaz da MHP'den istifa etti

Meral Akşener’in ekim ayında kuracağı parti öncesinde MHP’den istifalar sürüyor. MHP’de 23 ve 24. yasama döneminde Isparta Milletvekili olarak görev yapan S. Nevzat Korkmaz partisinden istifa etti. Meral Akşener’le yola devam edeceği öğrenilen Korkmaz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu’na gönderdiği istifa dilekçesinde, Genel merkez politikaları sebebiyle MHP içerisinde vatanıma, milletime hizmet imkanı kalmadığını görüyor ve aynı düsturla, ‘önce ülkem ve milletim” diyerek MHP üyeliğinden istifa ediyorum” dedi.

Korkmaz, Genel Merkezin hakkında verdiği Disiplin kuruluna sevk kararının sonucunu beklemeden partisinden istifa etmiş oldu. Korkmaz’ın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyas Partiler Bürosu’nu verdiği istifa dilekçesi şöyle:

“Bugüne değin dillendirdiğim tüm ifadeler, yüce bir davanın tarafıma yüklediği sorumluluk ve demokratik bir hakkı kullanılması ölçüleri içerisinde olup, herhangi bir hakaret kastı ve unsuru içermemektedir. Bugüne değin “önce ülkem ve milletim” düsturuyla, büyük bir onurla hizmet ettiğim devamda, gece gündüz bana yol arkadaşlığı yapan tüm dava arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyor, haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Ben de varsa haklarımın her zerresini bu yüce ülküye helal ediyorum. Genel Merkez politikaları sebebiyle MHP içerisinde vatanıma ve milletime hizmet etme imkanı kalmadığını görüyor, yine aynı düsturla “önce ülkem ve milletim” diyerek MHP üyeliğinden istifa ediyorum. Gereğini saygıyla arz ediyorum diyerek istifa ettiğimi bildirir, gereğinin yapılmasını dilerim.”

MHP’de 1 Kasım seçimlerinden sonra başlayan olağanüstü kurultay tartışmalarında istifa ya da ihraç edilen isimler arasında Meral Akşener, Ümit Özdağ, Prof. Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan. İsmail Ok, Koray Aydın, Sinan Oğan gibi isimler bulunuyor. Ayrıca MHP teşkilatlarından da istifalar dikkat çekiyor.