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15 Temmuz Darbe Girişimi

Eski milletvekili Kubilay Uygun kaldığı otelde canına kıydı

Uygun'un ailesine "İntihar ettiğim silahı satın otelin parasını ödeyin" notunu bıraktığı belirtildi

24 Temmuz 2016 17:05

Türk siyasetinde parti değiştirmesiyle ile bilinen eski milletvekili Kubilay Uygun (61) ailesiyle kaldığı İstanbul Kemerburgaz'daki bir otel odasında intihar etti.

Maddi sıkıntılar yaşadığı öne sürülen Uygun'un ailesine "İntihar ettiğim silahı satın otelin parasını ödeyin" notu bıraktığı öğrenildi.

Uygun'un cenazesinin bugün Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

 

DSP, DYP ve MHP

 

1995 yılında yapılan Afyonkarahisar'dan DSP milletvekili seçilerek Meclis'e giren Uygun, 1996'daki parti değiştirmeleri ile gündeme gelmişti.

Uygun, milletvekilliği öncesinde CHP ve ANAP'ta, Meclis'e girdikten sonra ise sırasıyla DSP, DYP ve MHP'de siyaset yapmıştı.

 

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