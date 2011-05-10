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Politika

ESKİ MİLLETVEKİLİ İLYAS AKTAŞ VEFAT ETTİ TBMM (A.A)

10 Mayıs 2011 19:32

-ESKİ MİLLETVEKİLİ İLYAS AKTAŞ VEFAT ETTİ TBMM (A.A) - 10.05.2011 - Samsun eski milletvekillerinden İlyas Aktaş vefat etti. 71 yaşındaki İlyas Aktaş, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.  Aktaş için yarın TBMM'de tören düzenlenecek. Aktaş'ın cenazesi Kocatepe Camisinde öğleyin kılınacak namazın ardından Gölbaşı Mezarlığında toprağa verilecek.  Trabzon'un Sürmene ilçesinde 1940 yılında doğan Aktaş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Bir süre hakimlik ve serbest avukatlık yapan İlyas Aktaş, TBMM'nin 17, 18 ve 19. dönemlerinde Samsun milletvekili olarak yer aldı. Aktaş, TBMM Başkanvekilliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı da yaptı. Aktaş, evli ve beş çocuk babasıydı.  

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