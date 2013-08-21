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Yaşam

Eski milletvekili hayatını kaybetti

CHP'nin eski Milletvekili Tandoğdu hayatını kaybetti

21 Ağustos 2013 15:36

Eski CHP Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu, solunum yetmezliği teşhisiyle tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesi'nde 68 yaşında vefat etti.
Bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gören 22'nci Dönem CHP Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu, dün akşam Ankara Güven Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Tandoğdu, fındık fiyatlarını protesto amacıyla birçok kez TBMM ve Başbakanlık önünde eylem yapmıştı. Tandoğdu, evli ve 2 çocuk babasıydı.
İdris Sami Tandoğdu, cuma günü memleketi Ordu'nun Fatsa İlçesi'nde toprağa verilecek.

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