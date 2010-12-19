-ESKİ MİLLETVEKİLİ HATİPOĞLU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI ANKARA (A.A) - 19.12.2010 - Eski milletvekillerinden İbrahim Sıtkı Hatipoğlu için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Hatipoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Ankara milletvekili Yılmaz Ateş, eski TBMM Başkanı İsmet Sezgin, eski Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu ile Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav da katıldı. Cenaze namazının ardından Hatipoğlu'nun Türk bayrağına sarılı ve üzerinde Gençlerbirliği atkı ve forması bulunan naaşı, Gölbaşı Ballıpınar köyüne defnedilmek üzere cenaze arabasına konuldu. 1923'te Ankara Polatlı'da doğan Hatipoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Kaymakam, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Teşkilatı Şube Müdürlüğü, Mülkiye Müfettişliği ve Gençlerbirliği başkanlığı yapan Hatipoğlu, 1, 2 ve 3. dönemde Ankara'dan milletvekili seçildi. TBMM Başkalık Divanı Katip Üyeliği ve İdare Amirliği yapan Hatipoğlu, evli ve üç çocuk babasıydı. -YILMAZ ATEŞ'İN AÇIKLAMASI- Öte yandan; CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, cenaze namazı sonrasında gazetecilerin dün yapılan CHP 15. Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin soruları yanıtladı. Bir gazetecinin, kurultayı değerlendirmesini istemesi üzerine Ateş, ''Hayırlı olsun. Yeni bir yönetim oluştu. Bu yönetim de partimizi seçime hazırlayacak. Artık Cumhuriyet Halk Partililer olarak partimizin iktidara gelmesi için el birliğiyle sahaya ineceğiz'' dedi. Gürsel Tekin ve Sezgin Tanrıkulu'nun liste dışı kalma ihtimali bulunduğunun hatırlatılması üzerine de Ateş, seçim kurulunun önümüzdeki 48 saat içinde konuyla ilgili bir karar vereceğini belirtti.